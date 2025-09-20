El Municipio de Tres Arroyos avanza con distintas iniciativas destinadas a fortalecer tanto la infraestructura de las localidades como el acompañamiento a la comunidad educativa. En esta oportunidad, se presentaron dos acciones centrales: la adquisición de nueva maquinaria para las delegaciones y la entrega de mobiliario escolar en jardines de infantes, en el marco del programa “Modo Clases”.

En primer lugar, el intendente Pablo Garate encabezó la presentación de máquinas 0 km que serán utilizadas en las localidades del distrito. Se trata de equipamiento fundamental para el mantenimiento de calles y la mejora de los espacios públicos, un desafío permanente en las zonas costeras y rurales.

Desde el municipio destacaron que esta inversión permitirá sostener un ritmo de trabajo frecuente, compartiendo los equipos entre las distintas localidades. A partir de ahora, las delegaciones cuentan con una minicargadora y una pala con retroexcavadora que podrán utilizarse para tareas clave como limpieza de terrenos, excavaciones, profundización de canales, prevención de inundaciones, arreglo de calles y entoscado, además de extracción de plantas, entre otras acciones.

Los delegados de Orense, San Francisco de Bellocq, Claromecó, Reta y Copetonas expresaron su agradecimiento y satisfacción por esta metodología de trabajo conjunto, que busca dar respuesta a necesidades históricas de cada comunidad. “Avanzamos en la construcción de una mejor calidad de vida en las localidades, que muchas veces se han sentido postergadas”, remarcó el intendente Garate al anunciar la llegada de la nueva maquinaria.

En paralelo, se llevó adelante una nueva entrega en el marco del programa “Modo Clases”, que apunta a dotar a instituciones educativas de recursos y equipamiento necesarios para potenciar su tarea diaria. Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social y se constituye como una herramienta concreta para que jardines y escuelas puedan desarrollar sus proyectos educativos con mejores condiciones.

En esta oportunidad, el secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, hizo entrega de mobiliario en el Jardín maternal Frutillitas y en los jardines de infantes N° 908, 912, 914 y 920. Allí, los directivos recibieron el equipamiento que permitirá mejorar la comodidad de docentes, no docentes y estudiantes.

Al respecto, Martín Garate señaló: “Reafirmamos el compromiso con la educación de calidad y con la igualdad de oportunidades, asegurando que cada institución pueda contar con más elementos para ofrecer un ambiente de enseñanza y aprendizaje seguro y estimulante. Nos seguimos ocupando y trabajando por la niñez y la adolescencia, un área de abordaje fundamental de nuestra Secretaría que, en este caso, a través de la provisión de mobiliario y materiales, se apunta a fortalecer la labor cotidiana de quienes enseñan, al mismo tiempo que se favorece el bienestar de los estudiantes”.

Con estas acciones, el Municipio de Tres Arroyos consolida una estrategia que combina mejoras en la infraestructura pública y acompañamiento al sistema educativo, dos ejes que la gestión considera fundamentales para garantizar la calidad de vida en todo el distrito.