Milei vinculó el riesgo país al pánico político y las elecciones

El presidente Javier Milei encabezó este viernes un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco del 125° aniversario de la institución. Allí, vinculó la fuerte suba del riesgo país —que ya roza los 1.500 puntos básicos— con lo que definió como un “pánico político” ligado a las elecciones de octubre.

Desde el Auditorio Juan Bautista Alberdi, Milei se presentó como invitado principal en un acto que reunió a empresarios y dirigentes locales. El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo, y cuanto más fuerte es el proceso de cambio, la resistencia es aún mayor”, señaló Milei, que ya había visitado el mismo escenario en diciembre pasado.

El riesgo país y la tensión política

El Presidente explicó que la suba del riesgo país no se debe a la economía real, sino a un “empecinamiento” opositor. “El pánico político está generando una descoordinación enorme. Hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido, sacaron más de 40 leyes en contra”, apuntó.

Para ilustrar esa situación, recordó el sketch del actor Alfredo Casero sobre el “quiero flan”, con el que parodió la irracionalidad política frente a la crisis económica.

Mensaje económico y autocrítica

Durante su exposición, Milei destacó los logros de su gestión en materia de inflación y déficit fiscal. “Recibimos 15 puntos de déficit del Tesoro y el Banco Central. A lo largo del primer semestre pusimos en caja al fisco y terminamos con la emisión monetaria”, dijo.

También respondió a quienes le exigen autocrítica: “¿Qué quieren que escuche? ¿La receta que fracasó 100 años? Esa receta dejó 57% de pobres y nos llevó al borde de la hiper”.

Rumbo a las elecciones de octubre

En un tono enfocado en la campaña, Milei señaló que el comportamiento de la oposición responde a la cercanía de las elecciones del 26 de octubre. “La única propuesta del partido del Estado es destruir. La sociedad va a reflexionar y va a pintar el país de violeta”, afirmó.

El mandatario incluso recordó la caída de Fernando De la Rúa en 2001: “No sea cosa que los que están torpedeando quieran hacer lo mismo”.

Hacia el final, el Presidente reconoció que la economía podría atravesar una “pequeña pausa” por la incertidumbre electoral. Sin embargo, alentó a no retroceder: “No aflojemos, sigamos para adelante. Si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a iniciar el camino de la tierra prometida y el país va a ser grande nuevamente”.