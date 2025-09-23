La Municipalidad de Salto atraviesa una etapa de fuerte dinamismo en materia de gestión, con avances visibles en infraestructura vial, seguridad y mantenimiento urbano. Entre los hitos más destacados se encuentra la obra de repavimentación de la Ruta Provincial N°31, la instalación de un nuevo lote de cámaras de videovigilancia en escuelas de la ciudad y diversas tareas de acondicionamiento en barrios y espacios públicos.

Repavimentación de la Ruta 31: obra clave para la región

La repavimentación de la Ruta Provincial N°31 se encuentra en su etapa final. Se trata de una intervención estratégica que promete mejorar de manera sustancial la transitabilidad y la seguridad vial en una de las arterias más utilizadas de la zona.

La importancia de esta obra no solo radica en el beneficio directo para quienes circulan diariamente, sino también en el impacto que tendrá en la producción local, al facilitar el traslado de bienes y mejorar la conectividad entre localidades. La inversión en este tipo de infraestructura vial es considerada esencial para sostener el crecimiento de las comunidades y afianzar la integración regional.

Más seguridad en las escuelas: nuevas cámaras de vigilancia

En paralelo, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Seguridad, finalizó la colocación de nuevas cámaras en establecimientos educativos. Esta acción se enmarca en el Plan Integral de Seguridad, que busca fortalecer la prevención del delito y garantizar un entorno más seguro para estudiantes, docentes y familias.

Los dispositivos fueron ubicados en puntos estratégicos de alta circulación escolar, ampliando la cobertura visual del sistema de monitoreo urbano. Entre las instituciones alcanzadas se encuentran la Escuela Secundaria N°2 en Los Álamos, la Escuela N°3 en Mitre y Vieytes, la Escuela Secundaria N°5 en Azcuénaga entre Mitre y Belgrano, las Escuelas N°27 y N°29, la Escuela Secundaria N°6 en Balcarce y Reconquista, la Escuela N°501 y la intersección de San Juan y Bonfiglio, donde se complementa un domo ya existente en la Escuela N°7.

Con estas incorporaciones, el Municipio reafirma su decisión de invertir en tecnología y recursos humanos para cuidar a la comunidad educativa y brindar tranquilidad a los vecinos.

Trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad

A la par de las grandes obras, se desarrollan múltiples intervenciones en barrios y espacios públicos de Salto. En la intersección de avenida Virginia Gemme y Arredondo se realizaron trabajos de bacheo, mientras que en el barrio Valacco se llevaron adelante tareas de limpieza, arreglos y emparejamiento de calles.

La Plaza “La Gran Victoria” también recibió mantenimiento, con corte de césped y acondicionamiento integral para el disfrute de las familias. En tanto, en el barrio Trocha, el personal de barrido se encargó de trabajos de limpieza, y en la calle Charras se ejecutaron tareas de reparación en la cisterna.

Estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento permanente que busca garantizar mejores condiciones de vida para los vecinos, atendiendo necesidades cotidianas en distintos sectores de la ciudad.

Una gestión con mirada integral

Los avances en la Ruta 31, el refuerzo de la seguridad escolar y las mejoras en barrios reflejan una gestión que combina obras estructurales de gran alcance con intervenciones locales que impactan de manera directa en la vida diaria de los habitantes de Salto.

El desafío, remarcan desde el Municipio, es sostener este ritmo de trabajo y seguir apostando a proyectos que fortalezcan la infraestructura, la seguridad y el bienestar comunitario en todo el distrito.