El Municipio de Salto puso en marcha una obra clave en el Barrio Alao, destinada a resolver los históricos problemas de nivelación e inundaciones que afectaban a los vecinos. Se trata de una intervención hidráulica que marca el inicio de una transformación integral en la zona.

El intendente Camilo Alessandro destacó que “esto no es un anuncio, es una obra en marcha”, y subrayó la importancia de la colaboración entre el sector público, el privado y los propios vecinos: “La colaboración público-privada pone los cimientos para el futuro. Hoy iniciamos con la solución hidráulica, que es la base para avanzar luego con la regularización de las escrituras, el alumbrado público y la nomenclatura de las calles”.

La iniciativa quedó formalizada con la firma de un convenio entre las autoridades municipales y cada familia del barrio, lo que garantiza un trabajo conjunto y un seguimiento compartido de los avances.

Innovación educativa: viviendas sustentables creadas por estudiantes

En el plano educativo, alumnos de sexto año de la Escuela Técnica N°1 de Salto, orientación Maestro Mayor de Obras, desarrollaron el proyecto “Eco-teiner”. La propuesta consiste en construir viviendas económicas, accesibles y sustentables a partir de contenedores marítimos reciclados.

El proyecto surgió como respuesta a la necesidad habitacional que se evidenció tras la última inundación en la ciudad y apunta a brindar soluciones que reduzcan costos y protejan el ambiente. Los estudiantes competirán con esta iniciativa en la final provincial de la Feria de Ciencias en Mar de Ajó.

Capacitación para bomberos y Defensa Civil

En materia de seguridad, personal de Defensa Civil municipal y Bomberos Voluntarios de Salto participaron de una jornada de formación en el Centro de Entrenamiento de la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, en Tapalqué.

La capacitación estuvo a cargo del presidente de la Federación, Osvaldo Lori; el director de Capacitación, Adrián Giacone; y el director de Defensa Civil, Hernán Urquiza. Los equipos de Salto se instruyeron en rescate en siniestros viales, atención de trauma y combate de incendios, con el objetivo de optimizar la calidad y rapidez de la respuesta en emergencias.

Mantenimiento de espacios públicos en Salto y Gahan

Al mismo tiempo, personal municipal avanzó con tareas de mantenimiento en distintos puntos de Salto y la localidad de Gahan.

En Salto, las labores se concentraron en la nivelación de los caminos internos del Balneario y Camping Municipal, lo que permitirá mejorar la circulación y la comodidad de quienes utilizan el predio.

En Gahan, en tanto, se realizaron movimientos de suelo en el predio del ferrocarril, en el marco de las mejoras planificadas de cara a las próximas fiestas patronales.