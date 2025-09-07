Salto: Ricardo y Camilo Alessandro celebran un "contundente triunfo"

Con el 97% de las mesas escrutadas, en Salto, Fuerza Patria se impuso sobre LLA. En un clima de euforia y cánticos, los referentes locales se dirigieron a los presentes desde la puerta de la sede, agradeciendo el masivo respaldo en las urnas.

Minutos antes, los propios dirigentes habían compartido un mensaje en sus redes sociales, anticipando el festejo y su compromiso con la ciudad. "Los momentos difíciles y la adversidad son los que nos hacen más fuertes", afirmaron en una publicación conjunta en Instagram.

En el mismo texto, agradecieron a la ciudadanía por "acompañarnos y garantizar un contundente triunfo a nuestra lista, la lista de Salto".

De cara al futuro, reafirmaron su promesa con la comunidad: "Les prometemos una sola cosa que es seguir trabajando incansablemente porque Salto sea orgullo en la región".

La celebración continúa en estos momentos en el corazón de la ciudad.