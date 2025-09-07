Salto: Ricardo y Camilo Alessandro celebran un "contundente triunfo"
Enorme grupo de militantes y vecinos se congregó en la sede partidaria de la esquina de Moreno y Liniers para celebrar junto a los dirigentes Ricardo y Camilo Alessandro el resultado de las elecciones.Municipales07 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Con el 97% de las mesas escrutadas, en Salto, Fuerza Patria se impuso sobre LLA. En un clima de euforia y cánticos, los referentes locales se dirigieron a los presentes desde la puerta de la sede, agradeciendo el masivo respaldo en las urnas.
Minutos antes, los propios dirigentes habían compartido un mensaje en sus redes sociales, anticipando el festejo y su compromiso con la ciudad. "Los momentos difíciles y la adversidad son los que nos hacen más fuertes", afirmaron en una publicación conjunta en Instagram.
En el mismo texto, agradecieron a la ciudadanía por "acompañarnos y garantizar un contundente triunfo a nuestra lista, la lista de Salto".
De cara al futuro, reafirmaron su promesa con la comunidad: "Les prometemos una sola cosa que es seguir trabajando incansablemente porque Salto sea orgullo en la región".
La celebración continúa en estos momentos en el corazón de la ciudad.
Federico Susbielles: "Tengo mucha confianza en el futuro de la ciudad, de la provincia y de nuestro país"
El intendente de Bahía Blanca dijo que la ciudadanía se ha expresado en la provincia con un claro y contundente triunfo del justicialismo. "En la ciudad, hemos realizado una buena elección y seguiremos trabajando con energía", comentó.
Achával se impuso con un aplastante triunfo en Pilar
Con un arrollador triunfo, el intendente de Pilar, Federico Achával, se impuso con un aplastante triunfo en Pilar con más del 60% de los votos. De esa manera, la lista de Fuerza Patria Pilar se consolidó como ganadora en el distrito con una contundente diferencia de 30 puntos frente a la lista de La Libertad Avanza.
Mayra Mendoza: "La gente votó contra Milei. Fue la reacción a un gobierno nacional cruel y de ajuste"
La intendenta de Quilmes y diputada provincial electa, Mayra Mendoza, celebró este domingo el triunfo en las elecciones legislativas, a la vez que ponderó la victoria conseguida en el distrito.
Alak: "Hoy triunfó la voluntad de un pueblo que quiere un gobierno de unidad"
El intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, se refirió a la elección legislativa.
