Encuesta: así se mueve el tablero electoral de cara a octubre
Los números de la última encuesta encendieron alarmas en el Gobierno: la ventaja opositora se amplía y surge una figura con imagen positiva.Encuestas25 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El último relevamiento nacional de Zentrix Consultora, realizado sobre 1.122 casos con un margen de error del 2,93%, muestra un escenario electoral marcado por la consolidación de Fuerza Patria y un debilitamiento de la gestión libertaria.
Según la encuesta, Fuerza Patria alcanza el 41,5% de intención de voto, ampliando la distancia frente a La Libertad Avanza, que se ubica en 35,4%. Más atrás aparecen Provincias Unidas con 5,6% y el Frente de Izquierda con 3,8%. Los indecisos representan el 11,1% y mantienen abierta la definición de cara al 26 de octubre.
Taiana, la excepción a la regla del rechazo
En un escenario dominado por la desconfianza hacia la dirigencia, el candidato peronista Jorge Taiana se destaca como la única figura con balance positivo de imagen: 38,9% de apoyo frente a 34,4% de rechazo. Incluso entre votantes libertarios, el 41,1% lo evalúa de manera favorable, un dato que lo diferencia de otros dirigentes opositores y oficialistas.
El desgaste de Milei y su entorno
El presidente Javier Milei registra un 33,8% de imagen positiva contra un 59,1% negativa, con fuerte rechazo fuera de su base electoral. La desaprobación se extiende también a su círculo cercano:
- 73% tiene visión desfavorable de la familia Menem en cargos de Gobierno.
- 60% sospecha de Karina Milei en hechos de corrupción, tras el escándalo por presuntas coimas en la ANDIS.
Entre los referentes libertarios, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el diputado José Luis Espert superan el 50% de rechazo, mientras que en la oposición Axel Kicillof (42,6% positiva y 50,7% negativa) y Juan Grabois también muestran un saldo desfavorable.
Malestar social y demandas económicas
El estudio de Zentrix refleja un clima social marcado por la desconfianza y el desgaste económico:
- 6 de cada 10 argentinos desaprueban la gestión de Milei.
- 66,7% no confía en los datos del INDEC.
- Solo 1 de cada 3 cree que la economía se está recuperando.
Entre las principales demandas ciudadanas:
- 45% pide medidas de alivio económico inmediato.
- 34% reclama acuerdos políticos y correcciones al rumbo económico.
- Apenas 20% cree que el Presidente debería mantener el mismo esquema de gestión.
La encuesta de Zentrix confirma un cambio de tendencia: Fuerza Patria amplía su ventaja, el oficialismo pierde terreno y Taiana aparece como la figura más competitiva en un electorado cada vez más crítico y exigente.
