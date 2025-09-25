Encuesta: así se mueve el tablero electoral de cara a octubre

El último relevamiento nacional de Zentrix Consultora, realizado sobre 1.122 casos con un margen de error del 2,93%, muestra un escenario electoral marcado por la consolidación de Fuerza Patria y un debilitamiento de la gestión libertaria.

Según la encuesta, Fuerza Patria alcanza el 41,5% de intención de voto, ampliando la distancia frente a La Libertad Avanza, que se ubica en 35,4%. Más atrás aparecen Provincias Unidas con 5,6% y el Frente de Izquierda con 3,8%. Los indecisos representan el 11,1% y mantienen abierta la definición de cara al 26 de octubre.

Taiana, la excepción a la regla del rechazo

En un escenario dominado por la desconfianza hacia la dirigencia, el candidato peronista Jorge Taiana se destaca como la única figura con balance positivo de imagen: 38,9% de apoyo frente a 34,4% de rechazo. Incluso entre votantes libertarios, el 41,1% lo evalúa de manera favorable, un dato que lo diferencia de otros dirigentes opositores y oficialistas.

El desgaste de Milei y su entorno

El presidente Javier Milei registra un 33,8% de imagen positiva contra un 59,1% negativa, con fuerte rechazo fuera de su base electoral. La desaprobación se extiende también a su círculo cercano:

73% tiene visión desfavorable de la familia Menem en cargos de Gobierno.

60% sospecha de Karina Milei en hechos de corrupción, tras el escándalo por presuntas coimas en la ANDIS.

Entre los referentes libertarios, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el diputado José Luis Espert superan el 50% de rechazo, mientras que en la oposición Axel Kicillof (42,6% positiva y 50,7% negativa) y Juan Grabois también muestran un saldo desfavorable.

Malestar social y demandas económicas

El estudio de Zentrix refleja un clima social marcado por la desconfianza y el desgaste económico:

6 de cada 10 argentinos desaprueban la gestión de Milei.

66,7% no confía en los datos del INDEC.

no confía en los datos del INDEC. Solo 1 de cada 3 cree que la economía se está recuperando.

Entre las principales demandas ciudadanas:

45% pide medidas de alivio económico inmediato.

pide medidas de alivio económico inmediato. 34% reclama acuerdos políticos y correcciones al rumbo económico.

reclama acuerdos políticos y correcciones al rumbo económico. Apenas 20% cree que el Presidente debería mantener el mismo esquema de gestión.

La encuesta de Zentrix confirma un cambio de tendencia: Fuerza Patria amplía su ventaja, el oficialismo pierde terreno y Taiana aparece como la figura más competitiva en un electorado cada vez más crítico y exigente.