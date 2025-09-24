Una nueva encuesta nacional muestra un cambio de tendencia sorprendente

Un nuevo sondeo nacional sacudió el tablero político rumbo a las elecciones legislativas 2025. Según una encuesta de Reale-Dalla Torre realizada en septiembre sobre 2.090 casos, Fuerza Patria logró superar por primera vez a La Libertad Avanza, que retrocedió en medio de la recesión y las polémicas políticas.

El estudio marca un empate técnico con leve ventaja para el espacio de Axel Kicillof, y refleja un cambio de tendencia que pone en jaque la hegemonía de Javier Milei.

Encuesta: los números que definen el escenario

De acuerdo con el relevamiento, la intención de voto se reparte así:

Fuerza Patria : 36,4%

: 36,4% LLA + aliados : 35%

: 35% Otros espacios: 11,3%

FIT: 2,6%

Ninguno: 14,7%

El cambio respecto a meses anteriores es notorio. Milei pasó de 43% en febrero a 38,4% en agosto y ahora 35% en septiembre. Fuerza Patria, en cambio, saltó de 27,1% en agosto a 36,4%, consolidando un crecimiento de casi 10 puntos en un mes.

Por qué retrocede Javier Milei

La consultora atribuye la caída de Milei a tres factores principales:

Crisis económica , que golpea a sectores de bajos ingresos, mujeres de 30 a 50 años y jubilados.

, que golpea a sectores de bajos ingresos, mujeres de 30 a 50 años y jubilados. Resultados en la Provincia de Buenos Aires , que impactaron en la percepción del oficialismo.

, que impactaron en la percepción del oficialismo. Escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei, que erosionaron la imagen de la conducción libertaria.

El presidente perdió más de 6 puntos en imagen positiva y 4,6 en aprobación de gestión, mientras que su hermana Karina Milei también sufrió un desplome.

El rol de Axel Kicillof y Fuerza Patria

Fuerza Patria aparece como el espacio que mejor canaliza el descontento social. Su discurso, centrado en defender salario y empleo, conecta con un electorado que siente que la recesión vació la promesa de un “cambio rápido y dolor corto”.

Kicillof mejoró su imagen positiva en 8,6 puntos en el último mes, consolidando el crecimiento de su espacio. Otros referentes opositores también mostraron avances en popularidad, profundizando la polarización.

Pese a la ventaja circunstancial de la oposición, el panorama sigue abierto. La Libertad Avanza conserva un núcleo duro de votantes fieles, y los analistas coinciden en que la definición dependerá de dos factores: La evolución de la economía en los próximos meses y la capacidad de captar a los votantes blandos e indecisos, cada vez más determinados por el bolsillo y el rechazo al “ruido político”.