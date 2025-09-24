La economía cayó 0,1% en julio y suma seis meses en pausa
La economía volvió a caer: industria y pesca golpean el repunte, el crecimiento pierde fuerza. Tercer mes de baja y los datos de agosto anticipan más retroceso.Economía24 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La economía argentina sigue sin despegar. Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en julio de 2025 una baja de 0,1% frente a junio en la medición desestacionalizada. Con este dato, la actividad acumula tres meses consecutivos de retrocesos y se ubica 0,9% por debajo del nivel de diciembre pasado.
En la comparación interanual, la economía mostró un crecimiento de 2,9%, aunque se trata de la suba más moderada desde noviembre de 2024. Aun así, el acumulado de los primeros siete meses de 2025 se mantiene con un avance de 5,6% respecto al mismo período del año anterior.
El componente tendencia-ciclo se mantuvo prácticamente estable, con una variación de 0,0%, lo que confirma que la economía permanece en un punto de estancamiento.
Sectores que empujaron y los que frenaron la actividad
De los 15 sectores relevados por el Indec, 11 crecieron interanualmente.
- La intermediación financiera lideró con un salto de 23,2%, convirtiéndose en el mayor aporte positivo.
- Le siguió la explotación de minas y canteras, con un incremento de 13,4%, traccionada por la minería y el petróleo.
- También sumaron: comercio mayorista y minorista (2,1%), construcción (3%), hoteles y restaurantes (2,1%), transporte y comunicaciones (1,5%), además de servicios sociales, educación y salud con mejoras cercanas al 1%.
Sin embargo, cuatro sectores retrocedieron y pusieron un freno a la actividad:
- Pesca (-85,7%), que aportó la mayor incidencia negativa.
- Industria manufacturera (-1,8%), golpeada por la caída del consumo y las dificultades de financiamiento.
- Electricidad, gas y agua (-2%).
- Administración pública y defensa (-0,6%).
Según el Indec, la fuerte baja en pesca y la contracción industrial restaron 0,80 puntos porcentuales al crecimiento interanual de julio.
Seis meses de economía “en el freezer” y alerta por agosto
Pese al repunte anual, varios analistas advierten que la economía está estancada hace medio año. Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, explicó que “el comercio y la industria son los sectores que explican la mayor parte del freno”.
Los datos adelantados tampoco traen buenas noticias:
- La Gerencia de Estudios del Banco Provincia estimó que la actividad en el principal distrito del país se habría achicado 1,4% en agosto.
- La Unión Industrial Argentina (UIA) informó que la industria se habría mantenido en niveles similares o levemente inferiores a los de julio.
- Indicadores sectoriales muestran un escenario débil: despachos de cemento -9%, patentamiento de maquinaria -13% y producción de autos -7%.
En este contexto, economistas prevén que el ritmo de crecimiento anual se enfríe y que el rebote registrado en los primeros meses del año pierda impulso.
Claves para entender el escenario económico
- Tres caídas mensuales seguidas: la economía ya está por debajo de diciembre de 2024.
- Pesca e industria: principales responsables de la desaceleración.
- Intermediación financiera y minería: sostienen el crecimiento anual.
- Agosto podría marcar otra baja, según proyecciones de bancos y la UIA.
