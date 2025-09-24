La economía cayó 0,1% en julio y suma seis meses en pausa

La economía argentina sigue sin despegar. Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en julio de 2025 una baja de 0,1% frente a junio en la medición desestacionalizada. Con este dato, la actividad acumula tres meses consecutivos de retrocesos y se ubica 0,9% por debajo del nivel de diciembre pasado.

En la comparación interanual, la economía mostró un crecimiento de 2,9%, aunque se trata de la suba más moderada desde noviembre de 2024. Aun así, el acumulado de los primeros siete meses de 2025 se mantiene con un avance de 5,6% respecto al mismo período del año anterior.

El componente tendencia-ciclo se mantuvo prácticamente estable, con una variación de 0,0%, lo que confirma que la economía permanece en un punto de estancamiento.

Sectores que empujaron y los que frenaron la actividad

De los 15 sectores relevados por el Indec, 11 crecieron interanualmente.

La intermediación financiera lideró con un salto de 23,2%, convirtiéndose en el mayor aporte positivo.

Le siguió la explotación de minas y canteras, con un incremento de 13,4%, traccionada por la minería y el petróleo.

También sumaron: comercio mayorista y minorista (2,1%), construcción (3%), hoteles y restaurantes (2,1%), transporte y comunicaciones (1,5%), además de servicios sociales, educación y salud con mejoras cercanas al 1%.

Sin embargo, cuatro sectores retrocedieron y pusieron un freno a la actividad:

Pesca (-85,7%), que aportó la mayor incidencia negativa.

Industria manufacturera (-1,8%), golpeada por la caída del consumo y las dificultades de financiamiento.

Electricidad, gas y agua (-2%).

Administración pública y defensa (-0,6%).

Según el Indec, la fuerte baja en pesca y la contracción industrial restaron 0,80 puntos porcentuales al crecimiento interanual de julio.

Seis meses de economía “en el freezer” y alerta por agosto

Pese al repunte anual, varios analistas advierten que la economía está estancada hace medio año. Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, explicó que “el comercio y la industria son los sectores que explican la mayor parte del freno”.

Los datos adelantados tampoco traen buenas noticias:

La Gerencia de Estudios del Banco Provincia estimó que la actividad en el principal distrito del país se habría achicado 1,4% en agosto.

La Unión Industrial Argentina (UIA) informó que la industria se habría mantenido en niveles similares o levemente inferiores a los de julio.

Indicadores sectoriales muestran un escenario débil: despachos de cemento -9%, patentamiento de maquinaria -13% y producción de autos -7%.

En este contexto, economistas prevén que el ritmo de crecimiento anual se enfríe y que el rebote registrado en los primeros meses del año pierda impulso.

Claves para entender el escenario económico

Tres caídas mensuales seguidas : la economía ya está por debajo de diciembre de 2024.

: la economía ya está por debajo de diciembre de 2024. Pesca e industria : principales responsables de la desaceleración.

: principales responsables de la desaceleración. Intermediación financiera y minería : sostienen el crecimiento anual.

: sostienen el crecimiento anual. Agosto podría marcar otra baja, según proyecciones de bancos y la UIA.