El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, mantuvo en los últimos días una agenda de trabajo con gestiones tanto en el orden nacional como provincial, además de continuar con el impulso a proyectos culturales y de preservación patrimonial en el distrito.

Gestiones en PAMI para ampliar servicios de salud

Acompañado por el diputado nacional Javier Sánchez Wrba y el diputado provincial Valentín Miranda, Recoulat se reunió en la Ciudad de Buenos Aires con el director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, con el objetivo de avanzar en los trámites iniciados por la Municipalidad para ampliar la cobertura de prestaciones en el sistema de salud local.

Durante el encuentro, se abordó el trabajo conjunto que el organismo mantiene con el sistema de salud municipal. El intendente detalló los servicios que brinda el Municipio en hospitales, Centros de Atención Primaria y Residencias para Adultos Mayores en todo el distrito.

Recoulat planteó la necesidad de agilizar los expedientes para incorporar nuevas prestaciones en Tomografía, provisión y colocación de marcapasos, Neurocirugía, Reumatología y Salud Mental. Asimismo, solicitó que se avance en la aprobación para que el servicio de Hemodinamia TrenqueCardioHemo, que funciona en el Hospital Municipal, pueda ampliar la complejidad de las prestaciones que hoy brinda a los pacientes.

Reunión en La Plata por recursos hídricos

En paralelo, el intendente Recoulat se trasladó a La Plata, donde se reunió con el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Álvarez, para analizar el panorama hídrico de Trenque Lauquen y la región. Lo acompañó en esta ocasión el diputado provincial Valentín Miranda.

Durante la reunión, se repasaron las acciones impulsadas desde el Comité de la Subregión A4 de la Cuenca Hídrica del Río Salado, que preside Trenque Lauquen, así como los proyectos en marcha vinculados con la gestión del agua.

Recoulat también expuso la importancia de incluir en el Presupuesto bonaerense 2026 diferentes obras solicitadas por el Municipio en materia de agua, pluviales y cloacas, con el fin de asegurar el financiamiento provincial para estos proyectos clave en la infraestructura del distrito.

Patrimonio arqueológico y paleontológico en valor

Mientras tanto, a nivel local, continúa el trabajo del Archivo Arqueológico y Paleontológico Municipal, a cargo de la antropóloga Luciana Juillerat, que mantiene un plan de acompañamiento a instituciones y de puesta en valor del material existente.

En ese marco, Juillerat visitó el Museo Histórico Regional de Tres Lomas, donde se reunió con su responsable, la Lic. Oriana García, junto a trabajadores y aficionados que han realizado hallazgos arqueológicos en la zona. Allí se dialogó sobre la importancia de clasificar y poner en valor el material lítico existente.

“La investigación no avanza sin el contacto con quienes habitan los territorios donde se producen los hallazgos, porque son ellos quienes conocen los lugares y aportan información clave”, explicó la antropóloga.

En Trenque Lauquen, el Museo Histórico Regional resguarda diversas colecciones arqueológicas y paleontológicas halladas en distintos momentos, con acompañamiento de la Dirección de Patrimonio de la Provincia de Buenos Aires, representada por la paleontóloga Verónica Lirusso. El objetivo es ordenar, clasificar y garantizar el acceso al material tanto para su preservación como para futuras investigaciones.

Entre los hallazgos registrados en el distrito se destacan los realizados en el sistema Hinojo-Las Tunas, y más recientemente, en 2023, cuando fueron encontradas vértebras de megaterio en Loma Alta, un descubrimiento fortuito que fue notificado al Museo para su resguardo.

Una agenda de gestión diversa

De este modo, Trenque Lauquen avanza con gestiones estratégicas para ampliar prestaciones de salud, asegurar financiamiento provincial en materia hídrica y continuar con la preservación del patrimonio cultural. Los encuentros de Recoulat en PAMI y en la capital bonaerense, junto al trabajo del Archivo Arqueológico y Paleontológico, reflejan una agenda de gestión que articula salud, infraestructura y cultura en beneficio de toda la comunidad.