Recoulat: “Venimos desde hace dos años transformando Trenque Lauquen”
El oficialismo local resaltó la importancia del triunfo en un escenario de polarización entre las principales fuerzas políticas.Municipales08 de septiembre de 2025Andrés Montero
En un escenario electoral complejo y de marcada polarización en la provincia de Buenos Aires, el distrito de Trenque Lauquen se convirtió en uno de los pocos en los que SOMOS logró imponerse como primera fuerza. Según datos provisorios de la Junta Electoral partidaria, la lista de concejales y consejeros escolares obtuvo 7352 votos, lo que representa un 34,11% del total de sufragios.
Con este resultado, SOMOS ingresará tres concejales al Honorable Concejo Deliberante: Josi Provenzano, Marta Bathis y Pablo Aguirre. Además, alcanzó la totalidad de los cargos en el Consejo Escolar que se encontraban en disputa, con la elección de Raúl “Colo” González, Rosario Moran y Eduardo Toledo.
Celebración en el Comité Radical
La jornada culminó con una celebración en el salón del Comité de la Unión Cívica Radical, que contó con la presencia de afiliados, militantes y adherentes. Allí, el intendente Francisco Recoulat, junto a los candidatos Josi Provenzano, Marta Bathis y Martín Borrazas —postulante a senador provincial por la Cuarta Sección Electoral—, brindaron mensajes de análisis y agradecimiento tras la victoria.
Los candidatos destacaron la labor de fiscales, colaboradores, la Junta Electoral, la Juventud Radical y de todos los afiliados que participaron activamente durante la campaña.
El mensaje de Francisco Recoulat
En su discurso, el intendente Francisco Recoulat puso en valor el triunfo local en medio de un panorama provincial difícil para SOMOS. “La lista ganadora en el distrito de Trenque Lauquen es la lista de SOMOS así que pido un fuerte aplauso para todos los candidatos”, expresó ante la algarabía de los presentes.
El jefe comunal agradeció a “todas las personas que nos acompañaron” y subrayó: “Para el espacio de SOMOS fue una elección difícil en la provincia de Buenos Aires, y en Trenque Lauquen el radicalismo demostró en conjunto con la coalición que se conformó que está dispuesta a seguir gobernando y transformando el distrito, haciendo una de las mejores elecciones en toda la provincia de Buenos Aires”.
Compromiso con la gestión
Recoulat resaltó los avances de su administración en los últimos años: “Vinimos desde hace dos años transformando nuestro distrito, trabajando de cara a todos los vecinos, gobernando con honestidad, con transparencia, gobernando diciéndole sí a la obra pública, sí a la inversión en salud, en educación, en ambiente, y los vecinos lo han destacado y nos han acompañado”.
Asimismo, analizó el escenario electoral y señaló que, pese a la polarización, Trenque Lauquen fue una excepción: “A pesar de la fuerte polarización donde la gran mayoría de los oficialismos de los distritos que no pertenecían a uno o a otro espacio perdieron sus elecciones, acá SOMOS ganó la elección y sigue fuerte gobernando Trenque Lauquen”.
Llamado al consenso
Para concluir, el intendente felicitó a quienes acompañaron el trabajo de SOMOS durante la campaña y también saludó a las fuerzas opositoras locales. En este sentido, se comprometió a seguir articulando políticas y consensuando tanto con el gobierno nacional como con el provincial en beneficio de toda la comunidad de Trenque Lauquen.
