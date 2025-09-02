Cirugías más seguras y rápidas: Trenque Lauquen marca un hito con la impresión 3D
Gracias a la inversión municipal y al trabajo de un equipo interdisciplinario, la planificación con modelos 3D se convirtió en una herramienta clave que coloca a la salud pública local a la altura de los mejores centros del país.Municipales02 de septiembre de 2025Andrés Montero
El Hospital Municipal “Dr. Pedro T. Orellana” de Trenque Lauquen alcanzó un hito histórico en la salud pública regional: más de 60 cirugías planificadas con impresiones 3D. La práctica, desarrollada con equipamiento propio del sistema de salud, optimiza los tiempos de las operaciones, reduce el nivel de estrés de los equipos médicos y disminuye las posibilidades de infección en los pacientes.
El proyecto es liderado por el médico traumatólogo y secretario de Salud, Sergio Valente, junto al arquitecto Germán Anido, quienes transformaron una idea innovadora en una realidad consolidada dentro del hospital.
Tecnología aplicada a la salud pública
El procedimiento consiste en transformar la información de radiografías y tomografías en maquetas tridimensionales que permiten planificar de manera personalizada cada intervención. De esta manera, se simplifican las cirugías y se eleva la calidad de la atención médica que reciben los vecinos.
Este avance es posible gracias a las inversiones realizadas por la Municipalidad de Trenque Lauquen desde el inicio de la gestión del intendente Francisco Recoulat, que incluyen mejoras edilicias en el Hospital Municipal, adquisición de equipamiento y la digitalización de las historias clínicas.
“En estos años venimos desarrollando una gran cantidad de innovación en impresión 3D desde el Hospital Municipal, estando al mismo nivel que cualquier hospital más grande del país o con mayor densidad de población”, explicó Valente.
Una operación inédita
En el último tiempo, el equipo médico llevó adelante una cirugía inédita para tratar un tumor ubicado en la primera costilla de un paciente. La intervención reunió a especialistas de tres áreas: traumatología (Sergio Valente), cirugía vascular (Diego Reinhardt) y cirugía de tórax (Ariel Duek).
“Realizamos una cirugía de un paciente que se le había diagnosticado un tumor en la primera costilla donde hicimos un abordaje totalmente distinto, interviniendo la clavícula e ingresando por arriba, una maniobra que no es habitual y que tiene que ser ensayada”, relató Valente.
La clave fue la planificación previa con modelos impresos en 3D que replicaban el tumor y su impacto en el pulmón. Eso permitió ensayar la osteotomía y diseñar todo el patrón de osteosíntesis antes de ingresar al quirófano.
Cuatro aplicaciones clave de la impresión 3D en medicina
El secretario de Salud destacó que hoy la impresión 3D tiene cuatro grandes aplicaciones en la práctica médica:
Planificación quirúrgica: reconstrucción previa de fracturas o lesiones, materializando la tomografía y posicionando los fragmentos antes de la cirugía.
Férulas a medida: que reemplazan al yeso tradicional y se adaptan específicamente a cada paciente postoperatorio.
Plantillas de corte para osteotomías: guías estériles que permiten realizar cortes óseos con ángulos exactos.
Prótesis personalizadas: sustitución de defectos óseos mediante modelos diseñados a partir de la propia anatomía del paciente.
“Lo que ganamos es simplificar la cirugía, bajar el estrés del cirujano que va con un plan, ganar tiempo quirúrgico, tener menos complicaciones y reducir la probabilidad de infecciones. Todo se reduce”, sintetizó Valente.
Salud pública de avanzada
La implementación de impresiones 3D en más de 60 operaciones consolida a la salud pública de Trenque Lauquen como una referencia regional. Los pacientes acceden a procedimientos de alta complejidad sin necesidad de ser trasladados a grandes centros urbanos, con una atención moderna, segura y de calidad.
Este avance coloca al Hospital Municipal “Dr. Pedro T. Orellana” a la altura de los más prestigiosos hospitales del país y refleja el impacto de la innovación tecnológica cuando se articula con la inversión estatal en beneficio de toda la comunidad.
