Recoulat recorrió obras ganadoras del Presupuesto Participativo

El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, supervisó el avance de las obras que fueron propuestas por los vecinos/as y votadas por la comunidad.

Municipales28 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

En Trenque Lauquen avanza la construcción de las veredas en la plaza “Batalla de Tucumán” en el barrio Don Felipe y del Playón Multideportivo ubicado en la calle Wysocki, entre Maldonado y Levalle Norte, dos obras ganadoras del Presupuesto Participativo y hechas con fondos propios.

Francisco Recoulat.

En el Barrio Don Felipe ya se terminó con la construcción de las veredas y el Municipio trabaja en los detalles finales. Además, se está realizando la limpieza y nivelación en algunos sectores de la plaza para dejarla en óptimas condiciones.

En cuanto a la obra del Playón Multideportivo, se completaron los trabajos de movimiento de suelo, se logró nivelar el predio y se avanzó con la ejecución de las veredas de acceso y la plataforma para los juegos deportivos de la Plaza Saludable.

Actualmente, se trabaja en la construcción del playón de hormigón, que tiene una superficie de 32 x 20 metros, donde se instalarán canchas de vóley y de básquet. La obra contempla también trabajos de iluminación, pintura e instalación de equipamiento urbano.

