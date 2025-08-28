Recoulat recorrió obras ganadoras del Presupuesto Participativo
El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, supervisó el avance de las obras que fueron propuestas por los vecinos/as y votadas por la comunidad.
En Trenque Lauquen avanza la construcción de las veredas en la plaza “Batalla de Tucumán” en el barrio Don Felipe y del Playón Multideportivo ubicado en la calle Wysocki, entre Maldonado y Levalle Norte, dos obras ganadoras del Presupuesto Participativo y hechas con fondos propios.
En el Barrio Don Felipe ya se terminó con la construcción de las veredas y el Municipio trabaja en los detalles finales. Además, se está realizando la limpieza y nivelación en algunos sectores de la plaza para dejarla en óptimas condiciones.
En cuanto a la obra del Playón Multideportivo, se completaron los trabajos de movimiento de suelo, se logró nivelar el predio y se avanzó con la ejecución de las veredas de acceso y la plataforma para los juegos deportivos de la Plaza Saludable.
Actualmente, se trabaja en la construcción del playón de hormigón, que tiene una superficie de 32 x 20 metros, donde se instalarán canchas de vóley y de básquet. La obra contempla también trabajos de iluminación, pintura e instalación de equipamiento urbano.
