Con apoyo de Provincia, Stadnik anunció una mega obra para Casares
Se trata de la construcción de 52 cuadras de cordón cuneta y la instalación de alumbrado público con tecnología LED en los barrios Deportivo, Solidaridad, Esperanza, Los Aromos y Ex Huracán.Municipales28 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, anunció la construcción de 52 cuadras de cordón cuneta y la instalación de alumbrado público con tecnología LED en los barrios Deportivo, Solidaridad, Esperanza, Los Aromos y Ex Huracán, sectores ubicados entre el Acceso Lowenthal y Passerini, y entre las calles Schapira y Salta.
“Cuando entramos en la gestión eran los barrios más postergados: no tenían agua potable, no tenían cloacas. Los dotamos de agua potable, cloacas, desagües pluviales, y lo que nos queda es la accesibilidad a través del cordón cuneta y la iluminación LED”; dijo el alcalde.
“Hicimos seis cuadras, pero el gobierno nacional nos quitó los recursos para finalizarla. Con el apoyo del gobernador Axel Kicillof vamos a reanudar esta obra tan importante para todos los casarenses”, sostuvo.
Detalles de la obra
La obra contempla la instalación de 254 columnas de acero con luminarias LED de 120 y 150 watts, además del recambio de 74 artefactos de sodio de alta presión por nuevas luces LED, lo que permitirá mejorar la eficiencia energética y brindar mayor seguridad en las calles.
En paralelo, se ejecutarán 52 cuadras de cordón cuneta con badenes de hormigón H30, utilizando estabilizado de arena granítica para garantizar la resistencia y durabilidad de la infraestructura vial.
Boto: “Recuperamos el orgullo lujanense, ahora proyectamos la ciudad del futuro”
Con amplia participación de vecinos e instituciones, el intendente de Luján lanzó el Plan 2025-2029, que define ocho metas clave para consolidar el crecimiento y proyectar la ciudad hacia sus 400 años.
Recoulat recorrió obras ganadoras del Presupuesto Participativo
El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, supervisó el avance de las obras que fueron propuestas por los vecinos/as y votadas por la comunidad.
Passaglia: "Es el plan de transformación más grande que ha tenido la ciudad"
El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, visitó los trabajos que se están llevando adelante en barrio California, el barrio número 73 que se pavimenta desde que la gestión Passaglia está a cargo del Municipio.
Arrecifes: Bouvier acompañó la presentación de nuevos proyectos laborales y avanzan las mejoras en calles
El intendente participó de la presentación de proyectos de reciclado de plásticos de la empresa La Gauchita, que ya generaron 40 puestos de trabajo, mientras continúan los arreglos viales en distintos barrios.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
¿Qué dice la última encuesta en medio del escándalo por los audios filtrados?
Polarización total: la última encuesta en Buenos Aires muestra un empate técnico y prende fuego el tablero electoral. Todos los números del informe.