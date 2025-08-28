Con apoyo de Provincia, Stadnik anunció una mega obra para Casares

El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, anunció la construcción de 52 cuadras de cordón cuneta y la instalación de alumbrado público con tecnología LED en los barrios Deportivo, Solidaridad, Esperanza, Los Aromos y Ex Huracán, sectores ubicados entre el Acceso Lowenthal y Passerini, y entre las calles Schapira y Salta.

“Cuando entramos en la gestión eran los barrios más postergados: no tenían agua potable, no tenían cloacas. Los dotamos de agua potable, cloacas, desagües pluviales, y lo que nos queda es la accesibilidad a través del cordón cuneta y la iluminación LED”; dijo el alcalde.

“Hicimos seis cuadras, pero el gobierno nacional nos quitó los recursos para finalizarla. Con el apoyo del gobernador Axel Kicillof vamos a reanudar esta obra tan importante para todos los casarenses”, sostuvo.

Detalles de la obra

La obra contempla la instalación de 254 columnas de acero con luminarias LED de 120 y 150 watts, además del recambio de 74 artefactos de sodio de alta presión por nuevas luces LED, lo que permitirá mejorar la eficiencia energética y brindar mayor seguridad en las calles.

En paralelo, se ejecutarán 52 cuadras de cordón cuneta con badenes de hormigón H30, utilizando estabilizado de arena granítica para garantizar la resistencia y durabilidad de la infraestructura vial.