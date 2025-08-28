Passaglia: "Es el plan de transformación más grande que ha tenido la ciudad"
El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, visitó los trabajos que se están llevando adelante en barrio California, el barrio número 73 que se pavimenta desde que la gestión Passaglia está a cargo del Municipio.
“Cuando llegamos sólo el centro y 18 barrios más tenían pavimento. Nosotros llevamos 73 barrios pavimentados, ya estamos en la etapa final del plan de transformación más grande que haya tenido la ciudad”, contó el intendente.
"Con esta nueva etapa, más de 90 mil vecinos que hasta hace pocos años vivían con calles de tierra, polvo y zanjas de desagüe, hoy disfrutan de calles seguras, transitables y una mejor calidad de vida", se indicó desde la comuna.
El intendente destacó que este logro representa la última etapa de un camino que se planteó desde el inicio de la gestión con un objetivo claro: que todos los barrios de la ciudad tengan pavimento y que, de la puerta para afuera, todos los vecinos tengan las mismas condiciones de vida.
“No fue una promesa, fue un compromiso que estamos cumpliendo con hechos concretos. Así es como construimos una ciudad más ordenada y donde todos puedan vivir mejor”, señaló Passaglia.
