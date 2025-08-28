Subejecución de Fondo Hídrico agrava el malestar en el campo

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) alertó que más de un millón de hectáreas en el centro bonaerense atraviesan problemas de inundaciones o excesos hídricos que hacen inviable la producción agropecuaria y el desarrollo social. Los distritos más afectados son Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, entre otros.

En respuesta, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su solidaridad con los productores y respaldó los pedidos de soluciones urgentes. “Coincidimos con CARBAP en la necesidad de respuestas inmediatas de los gobiernos provincial y nacional, que contemplen financiamiento con tasas diferenciales, disponibilidad de maquinaria vial, alivio fiscal y medidas extraordinarias para recomponer la infraestructura productiva y social de la región”, señalaron.

Producción y comunidades en riesgo

La magnitud de las inundaciones ya compromete la campaña de maíz temprano y dificulta avanzar con la siembra de soja, girasol y maíz tardío. Además, la crisis genera aislamiento en comunidades rurales, con escuelas sin clases, caminos intransitables, ambulancias imposibilitadas de llegar y familias sin acceso a bienes básicos.

“Se necesita responsabilidad y celeridad. No se puede esperar a la burocracia que implica la declaración de emergencia agropecuaria: los productores y las comunidades rurales necesitan soluciones hoy”, advirtieron desde CRA.

Fondo de Infraestructura Hídrica: recursos sin ejecutar

El Fondo de Infraestructura Hídrica, financiado por un aporte del 5% sobre el valor de combustibles y del 9% sobre GNC, cuenta con casi 155.000 millones de pesos en plazos fijos y Lecaps al cierre de julio de 2025. Sin embargo, durante el primer semestre del año, solo se ejecutaron 14.090 millones, generando una ganancia de 76.932 millones de pesos.

El informe de gestión N°144 presentado por Guillermo Francos, jefe de Gabinete, revela que mientras las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Salado fueron paralizadas por el gobierno nacional, otros distritos del país sí continuaron con intervenciones hídricas. Incluso se destinan fondos del fideicomiso a mantenimiento de radares meteorológicos, sin avanzar en las obras preventivas críticas para Buenos Aires.

Provincia toma la iniciativa

Frente a la inacción nacional, el gobierno de Axel Kicillof retomó la iniciativa y convocó esta semana a una reunión en Bragado con productores y vecinos, organizada por Evaluación de Recursos SA (Evarsa) y la Dirección de Hidráulica de la provincia. Técnicos presentaron un esbozo de obras para el Nodo Bragado, incluyendo balances de caudales para distintas situaciones hídricas en las zonas afectadas.

Desde la provincia insisten en que estas intervenciones buscan mitigar los impactos de inundaciones y anegamientos que se repiten cada temporada, mientras esperan que la Nación haga efectivo el uso de los fondos fiduciarios ya recaudados.

Reclamos y futuro inmediato

La situación evidencia un reclamo creciente del sector agropecuario y las comunidades rurales hacia el gobierno nacional, por la falta de ejecución de obras clave y la ausencia de respuestas rápidas. Productores y entidades del sector exigen coordinación urgente y medidas concretas, ya que la inacción pone en riesgo tanto la producción como la vida cotidiana de miles de familias bonaerenses.