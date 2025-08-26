La última semana dejó un panorama alarmante en el interior bonaerense: más de un millón de hectáreas permanecen bajo el agua en distritos como Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, Pehuajó, Lincoln y Viamonte. Según datos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la superficie anegada creció entre un 30 y un 40% en apenas diez días.

La entidad calificó la situación como “crítica” y advirtió que no solo está en jaque la producción agrícola, sino también la vida cotidiana de miles de familias rurales: caminos intransitables, escuelas sin clases y pobladores aislados. En este escenario, CARBAP pidió a los gobiernos nacional y provincial un plan de emergencia que incluya financiamiento a tasas diferenciales, provisión de maquinaria pesada y un alivio fiscal inmediato.

“No pedimos créditos blandos, pedimos máquinas ya”

Desde 9 de Julio, la Sociedad Rural local publicó una carta abierta al presidente Javier Milei. “Nos estamos ahogando, necesitamos ayuda ya. No pedimos créditos blandos ni compensaciones; solo pedimos máquinas con personal y en condiciones de trabajar, para acelerar las tareas que se vienen haciendo”, señalaron los dirigentes.

El comunicado resaltó que los productores intentaron sostener la situación desde febrero, pero las últimas lluvias arruinaron gran parte de los esfuerzos. Los acumulados anuales ya superan los 1.000 milímetros, un contraste brutal con la sequía que golpeó a la región a comienzos de año. “Somos parte del interior profundo de Buenos Aires, del motor productivo del país, y no pueden darnos la espalda”, concluye la carta.

El Plan del Salado bajo la lupa

CARBAP también apuntó contra el inacabado Plan Maestro del Río Salado y el deficiente mantenimiento de los caminos rurales. Según remarcaron, los productores realizan aportes millonarios en tasas viales que muchas veces se desvían a otros fines, dejando en evidencia la falta de inversión en infraestructura.

“Una obra estratégica como la del Salado y el adecuado mantenimiento de caminos y canales no hubieran evitado las lluvias ni todo el daño ocasionado, pero sí habrían permitido morigerar el impacto y facilitar el drenaje de las aguas en plazos más razonables”, afirmaron en un comunicado.

Riesgo para la campaña agrícola

La crisis llega en plena preparación de la siembra de granos gruesos. La región aporta alrededor del 15% del maíz y la soja del país, pero los lotes inundados ya quedaron descartados para el maíz temprano. También peligra la siembra de soja, girasol y maíz tardío, con impacto directo sobre la producción nacional.

Caminos rurales: un reclamo histórico

En la Expo Rural de Junín, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, subrayó que los caminos rurales son esenciales no solo para la producción, sino para garantizar la vida en el interior. “Los caminos rurales no son solamente la conectividad para la producción, sino para que nuestros chicos se puedan educar; para que, si hay un accidente, pueda entrar una ambulancia; para que la Patrulla Rural pueda recorrer y cuidarnos”, remarcó.

Kovarsky reclamó que los aportes del campo —como la tasa vial y la coparticipación inmobiliaria— se reinviertan en infraestructura y criticó el abandono del interior. También adelantó que CARBAP entregará a legisladores un documento con puntos centrales de la agenda del agro: eliminación de retenciones, reforma laboral y ajustes impositivos.

“Es momento de actuar con responsabilidad y celeridad para no agravar aún más una situación ya crítica para miles de productores y familias bonaerenses”, concluyó la entidad.