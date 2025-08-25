—¿Qué lo impulsó a dar el salto y presentarse como candidato?

Todo arrancó en 2023, cuando decidí ser candidato por La Libertad Avanza en mi ciudad, Ensenada. Lo que me motivó a meterme en el barro de la política —que después vi que era mucho más que barro, porque es una confrontación cuerpo a cuerpo con el oficialismo local, con el kirchnerismo— fue dejar de gritar desde la tribuna y animarme a involucrarme. En aquel momento pensaba incluso en irme del país, porque cada vez trabajaba más y ganaba menos, veía que se vivía cada vez peor.

Esa campaña salió muy bien. El kirchnerismo local es muy duro, pero logramos posicionarnos segundos, por encima del PRO. Después el trabajo siguió: nunca paramos tras esa campaña, seguimos en la calle, en el territorio. Pudimos inaugurar nuestro primer local —todo con recursos propios, de nuestros bolsillos— y luego se dio la oportunidad de la candidatura dentro de la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires. Ocupo el noveno lugar de los 18 que se renuevan, y lo tomo con mucho orgullo porque Ensenada no es de los distritos más grandes de la sección, donde están, por ejemplo, La Matanza o Lomas de Zamora. Aun así, el equipo provincial valoró nuestro esfuerzo y me invitó a participar.

—Mencionaba Lomas de Zamora y La Matanza. ¿Cómo describiría el panorama actual de esta sección electoral?

Es una sección electoral históricamente bastión peronista y, en los últimos 20 años, bastión kirchnerista. Hoy, por unos pocos habitantes, la Primera gana en cantidad de electores, pero la Tercera sigue siendo lo más duro y la trinchera kirchnerista que hay que derrumbar. Es donde tenemos la mayor cantidad de candidaturas testimoniales de los intendentes locales, como la de Mario Secco.

Nosotros consideramos esas candidaturas como un monumento al engaño para el vecino, porque son personas que no van a asumir, que no van a dejar sus privilegios de intendente para “rebajarse”, como ellos lo llaman, a ser concejales. Eso muestra debilidad y soberbia, por no delegar ni confiar en otra persona.

—La inseguridad y el narcomenudeo aparecen como dos de las principales preocupaciones de los vecinos. ¿Cómo piensan encararlas desde La Libertad Avanza?



Es un factor común en toda la provincia, sobre todo en el conurbano y, más que en ningún lado, en la Tercera Sección. Cada vez que hablamos de inseguridad, de narcomenudeo, de robos, de entraderas, estamos hablando de una decisión política. No es responsabilidad exclusiva de la policía: arriba de la policía hay un mando político que resuelve sobre estos temas.

En el caso del narcomenudeo, que es el flagelo que sufrimos en nuestra ciudad, hay connivencia directa entre poder político y delincuentes. Nosotros venimos a cambiar eso. Te puedo hablar de proyectos, como el de Foros de Participación Vecinal, que se trata de un espacio donde los vecinos y actores sociales puedan denunciar, participar en la prevención, erradicación y eliminación de delitos.

Todos los vecinos saben dónde hay un dealer o un puntero, pero se cansaron de denunciar porque los expuestos terminan siendo ellos. La balanza está dada vuelta. Con los foros, cada vecino podría involucrarse, asistir, denunciar y que haya intervención policial. El objetivo final es que el vecino recupere su libertad. Hoy cualquiera da dos vueltas a la manzana antes de entrar a su casa, pasa una moto y siente miedo, sabe dónde se vende droga y, aunque denuncie, no pasa nada.

—En materia de empleo, mencionó un plan para generar trabajo genuino y mejorar la eficiencia en el Astillero Río Santiago. ¿Cómo sería?

El empleo es la segunda preocupación de los vecinos, después de la inseguridad. Ensenada tiene todo para ser una ciudad modelo, sin desocupación, porque es la tercera ciudad industrial que más aporta al producto geográfico interno de la provincia. Esto también es decisión política. Desde el oficialismo local, desde el Concejo Deliberante o desde la Legislatura, se puede trabajar con el sector privado, recuperar la confianza perdida y que se contrate mano de obra genuina.

El sector privado fue castigado una y otra vez por impuestos provinciales, nacionales y tasas municipales. Se pueden dar incentivos: descuentos o eliminación de tasas a cambio de mano de obra local. Lo mismo desde la Legislatura provincial con los impuestos. A nivel nacional ya existe el portal Empleo, donde se eliminan aportes patronales o se descuentan impuestos a cambio de que se tomen trabajadores de esa bolsa.



—Para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los vecinos de Ensenada?

Nos metimos en esto como vecinos comunes. Yo soy abogado, independiente, y también estaba cansado de trabajar cada vez más y ganar menos, de sufrir a los delincuentes. No venimos a pedir la confianza para crear el destino de los vecinos, sino para devolverles la libertad que perdieron.

Sabemos que nuestro paso por la política es corto. Nos involucramos para no quedarnos gritando desde la tribuna, para embarrarnos en lo que es la política. Y en definitiva, se trata de devolver la libertad en todos los ejes: en seguridad, poder denunciar sin miedo; en empleo, poder trabajar sin depender de un plan, sin que un “gerente de la pobreza” decida cuánto cobrás o a qué marcha vas; en salud, que cada vecino pueda elegir qué sistema de salud usar, a qué hospital ir o poder pagar una prepaga. Todos nuestros ejes se basan en la libertad.