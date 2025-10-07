Cantero se manifestó en contra de la reimpresión de boletas

Desde redes, la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, apoyó el proyecto de ley que presentó el diputado Rubén Eslaiman con objeto de rechazar a reimpresión de la Boleta única Papel tras la renuncia del candidato de La Libertad Avanza.

"Excelente querido compañero, muy buen proyecto. La ley es clara y siempre se debe cumplir", escribió Cantero en sus redes.

Concretamente, el proyecto de Eslaiman establece que "La ley es clara: la boleta se imprime una sola vez. Reimprimir por la renuncia de un candidato es un privilegio indebido. Solicitamos a la Justicia Electoral que mantenga el criterio vigente de una sola impresión. Es lo que manda la ley y lo que protege la equidad del proceso. La boleta ya impresa sigue siendo válida. La ciudadanía vota opciones políticas, no personas individuales. La Ley 27.781 establece que la impresión debe hacerse una sola vez, en cantidad equivalente al padrón +5%. Esto garantiza igualdad y austeridad. Volver a imprimir por un caso individual rompe ese principio".

Avanzan las obras municipales en Presidente Perón

En los barrios del Municipio de Presidente Perón continúan las obras de reparación de calles, que se llevan adelante a través del Plan Municipal Integral de Mejoramiento de la Infraestructura Vial.

Este programa, que se ejecuta con máquinas de gran porte, camiones, mano de obra municipales y con fondos propios de la Comuna, tiene como objetivo garantizar mejoras tangibles en la infraestructura del distrito, fortaleciendo tanto la movilidad urbana como la calidad de los servicios públicos en beneficio de los vecinos.

Este importante plan, ejecutado a través de la Secretaría de Servicios Públicos, contempla, también, la limpieza y mantenimiento de los desagües pluviales, así como la colocación de caños de hormigón en aquellos sectores que son necesarios para el buen escurrimiento del agua y, de esta manera, evitar anegamientos.

Algunas de las últimas calles mejoradas fueron: 137 entre avenida Eva Perón y calle 114 (barrio La Yaya), Navarro entre Atahualpa Yupanqui (ex 41) y La Plata (barrio Las Lomas), 97 entre 100 y 120 (San Pablo), Santa Cruz entre Lemos y Necochea, Luis Testa entre Monteagudo y Necochea, Chubut desde Olazabal a Juan de Dios (Numancia Sur), entre otras.

Estas calles consolidadas con materiales estabilizantes (tosca, cal y piedra granítica) se suman a las 500 cuadras que el Municipio ya reparó durante el presente año, garantizando una mejor conectividad entre los barrios y una mayor seguridad vial para los y las vecinas peronenses.

Vale tener en cuenta que varias de las tareas requeridas se ejecutan con maquinaria pesada, por lo que se trabaja en aquellos sectores donde las condiciones del suelo permiten el ingreso de dichas máquinas y se va avanzando a medida que las condiciones sean favorables.