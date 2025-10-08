Crece la tensión en el agro bonaerense por la ley de suelos

Un anteproyecto de ley que busca regular el uso de suelos en la provincia de Buenos Aires encendió la polémica entre los principales actores del sector agropecuario.

La iniciativa, impulsada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales bonaerense (CIAFBA), apunta a establecer un marco de “cuidado integral del suelo y del agua de uso agropecuario o forestal”, pero las entidades rurales ven detrás de ese objetivo una amenaza al trabajo y la autonomía productiva.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fue una de las primeras en alzar la voz: calificó el texto como una “avanzada sobre la propiedad privada” y denunció la creación de una “burocracia innecesaria que nada aporta al cuidado real del recurso”.

En sintonía, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) expresó su preocupación y pidió a los legisladores bonaerenses “no generar situaciones que atenten contra el desarrollo y crecimiento del país”.

Las críticas del campo: control, sanciones y burocracia

CARBAP enumeró diez puntos críticos que, según sus técnicos, convierten el proyecto en un esquema de control estatal sobre la producción.

Entre ellos, figuran la obligatoriedad de prácticas por el Estado, la definición de “suelos aptos” bajo criterios oficiales, la presentación de planes de uso y manejo cada cuatro años con firma profesional, la creación de consorcios obligatorios y la posibilidad de sanciones severas.

“La iniciativa avanza sobre la propiedad privada imponiendo controles y sanciones que no cuidan el recurso, sino que generan más gasto público y mayor injerencia política”, advirtió la entidad presidida por Ignacio Kovarsky.

En la misma línea, el diputado bonaerense y productor agropecuario Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, consideró que el proyecto “suena muy lindo, pero es muy malo” y que “en manos equivocadas puede volverse una herramienta de persecución”.

Para el legislador, la norma “limita la propiedad privada al declarar la tierra de interés público, impone planificación centralizada y promueve un esquema intervencionista y corporativista que puede usarse con fines políticos y económicos”.

Desde la CAIR también cuestionaron el rol que asumiría el Estado si se aprueba la ley, al sostener que “nadie puede subrogarse el derecho de legislar sobre el buen uso del suelo subestimando a las fuerzas del campo y los productores”.

La defensa de los ingenieros: “Es urgente cuidar el recurso suelo”

Del otro lado, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales bonaerense defendió la propuesta como una herramienta técnica para preservar los recursos naturales.

Horacio Repetto, ingeniero agrónomo y responsable de la Comisión de Conservación de Suelos del CIAFBA, explicó: “En la provincia de Buenos Aires no hay ninguna ley que esté directamente relacionada con el cuidado del suelo, como sí existe en otras provincias. Es urgente que hagamos algo para proteger este recurso”.

Repetto ejemplificó con casos de otras jurisdicciones: “Santa Fe empezó el año pasado con algo novedoso, Córdoba viene trabajando hace tiempo y La Pampa es un ejemplo: cruzás el límite provincial y se nota la diferencia en el cuidado del suelo”.

Según el especialista, la degradación avanza silenciosamente. “Cuando llueve fuerte o hay mucho viento, la parte más fértil del suelo literalmente cruza la ruta. Es un problema grave y visible para quienes estamos en el campo”, alertó.

El ingeniero pidió despolitizar el debate: “Esto no tiene que ver con la política, tiene que ver con el recurso del suelo. A mí me han acusado de soviético, pero cuando me llamaba Macri me decían macrista. Como buen anteproyecto, está para trabajarlo y mejorarlo, no para descalificarlo”.