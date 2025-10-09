La diputada libertaria Lilia Lemoine denunció haber sido agredida físicamente por su ex compañera de bloque Marcela Pagano durante una sesión en la Cámara de Diputados. El episodio se produjo en medio de una discusión entre legisladoras del espacio libertario y terminó con un pedido de sanción formal ante el presidente del cuerpo, Martín Menem.

“Quiero pedir una sanción, de acuerdo al reglamento, porque la diputada Pagano me golpeó y quedó grabado”, expresó Lemoine desde su banca, señalando que había recibido el golpe en su mano izquierda. “No hay explicación para esto. No hay justificativo para la violencia física”, agregó mientras se escuchaban murmullos en el recinto.

La legisladora de La Libertad Avanza publicó luego en su cuenta de X (antes Twitter) el video del incidente y escribió: “Me pegó... Y sí, es la heredera de Camaño. Literalmente le dejó su despacho”. Según explicó, no se levantó de su lugar para “no quitarle el quórum a la oposición”.

Los motivos del enfrentamiento

El cruce entre Lemoine y Pagano se habría originado por las acusaciones de la libertaria hacia sus ex compañeras, a quienes señaló por haber “traicionado” al oficialismo y actuar “para el kirchnerismo”. Ambas, según denunció, integran una agrupación disidente denominada Coherencia.

El clima se tensó cuando las diputadas opositoras mostraron carteles con la frase “Narcotráfico nunca más”, en repudio al presunto vínculo entre el diputado libertario José Luis Espert y el empresario acusado de narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

Durante el cruce, Lourdes Arrieta —otra ex integrante de La Libertad Avanza— se dirigió a Lemoine gritándole: “Te reís, pero vas a tener que rendir cuentas ante la Justicia y ante Dios”. Luego añadió: “Yo no soy como vos”, diferenciándose de su ex compañera de bloque.

“Sí, dale, denúnciame”

El momento de mayor tensión se produjo cuando Marcela Pagano comenzó a llamarla “ñoqui” mientras exhibía el cartel frente a su banca. Lemoine habría intentado quitárselo, lo que derivó en una reacción física por parte de la periodista, que la golpeó en la mano.

“¿Me estás pegando?”, se escucha decir a Lemoine en el video difundido por ella misma. A lo que Pagano respondió: “Sí. Dale, denúnciame”. La discusión continuó y la libertaria insistió: “Me pegaste, Marcela”, mientras mostraba ante cámara su mano enrojecida.

En otro pasaje de las imágenes, se ve cuando Lemoine toma el cartel que Pagano tenía en la mano, lo que generó un nuevo forcejeo y gritos de “¡Soltáme!” por parte de la diputada de Coherencia.

La intervención de Cecilia Moreau

Ante la tensión, la diputada Cecilia Moreau, que había ocupado brevemente la Presidencia del cuerpo, intervino para calmar la situación. “A las diputadas Lemoine y Pagano, dejen de pelearse en el recinto. Les pido un poco de respeto”, expresó, logrando que la sesión recuperara la calma.

El episodio marcó un nuevo capítulo en las internas dentro del bloque libertario y se suma a los múltiples cruces públicos entre las diputadas desde la ruptura del espacio en la Cámara baja.