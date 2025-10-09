La Justicia ordenó analizar los teléfonos de Milei y Karina en Causa $Libra

El fiscal Taiano ordena peritaje total de los celulares de Javier y Karina Milei: buscan mensajes con Hayden Davis y otros involucrados. Todos los detalles.

Karina y Javier Milei
Peritajes digitales para descifrar conexiones ocultas

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó un análisis forense de los celulares secuestrados en la causa $Libra, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones entre el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y los impulsores de la criptomoneda: Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

También involucra al exasesor de la CNV, Sergio Morales, para verificar eventuales intercambios de chats individuales y grupales. Se busca además el cruce de llamadas y la geolocalización de los dispositivos para reconstruir los movimientos de Davis en su paso por la Argentina.

Los teléfonos examinados son los incautados el 6 de marzo de 2025, apenas veinte días después del estallido público del escándalo. En esos dispositivos podrían hallarse pistas clave para saber qué vínculos tejieron Milei y su entorno con los promotores del proyecto $Libra.

Qué se investigará dentro de las apps y plataformas

La resolución judicial instruye que se revisen todas las conversaciones en WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X y LinkedIn, junto a los mensajes de texto tradicionales. También incluye llamadas, documentos, fotos y correos electrónicos relacionados con el proyecto $Libra.

Uno de los objetivos es reconstruir si hubo influencia directa de Davis sobre Milei por medio del intercambio de mensajes, o si se usaron cuentas vinculadas al presidente y su entorno para disimular comunicaciones.

Davis-Milei

El pedido también apunta a determinar si durante el paso de Davis por el país se generaron movimientos financieros o contactos estratégicos que puedan apuntalar una hipótesis de operación coordinada entre actores locales y extranjeros.

Lista de investigados y alcance internacional

La nómina de personas bajo la lupa incluye, además de Javier y Karina Milei, a Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales. A esa lista se suman figuras del universo cripto como Sebastián Serrano (CEO de Cardano), Charles Hoskinson (Kip Protocol), Julian Peh y Bartosz Lipinski (Cube Exchange).

Taiano ya ha solicitado colaboración internacional, como un exhorto a EE. UU., para cruzar datos con plataformas y exchanges vinculados a Davis. Este paso es clave para acceder a registros que podrían estar fuera del alcance jurisdiccional local.

Antecedentes y contexto legal

La causa $Libra comenzó tras la promoción del token en redes por parte de Milei, que catapultó su cotización y generó un desplome abrupto. En febrero de 2025, el fiscal lo imputó por “negociaciones incompatibles con la función pública”, sumando acusaciones de estafa, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

La jueza federal María Servini delegó la investigación en Taiano, quien desde entonces ha impulsado medidas para preservar pruebas digitales, localizar activos y trazar conexiones nacionales e internacionales.

Qué puede develar el peritaje

Si el peritaje arroja conversaciones privadas que empalmen Milei con Davis o sus colaboradores, se abriría una línea de investigación directa sobre la responsabilidad del presidente en el diseño o difusión de $Libra.

También se espera que emergen detalles sobre transacciones sospechosas, coordinación con emisores de la criptomoneda y posibles vínculos para encubrir operaciones oscuras detrás del desplome del token.

Mientras la instrucción avanza, el destino del caso dependerá de lo que arrojen esos dispositivos: conversaciones, rutas financieras y trazas ocultas podrían definir la dimensión real del escándalo.

