Una encuesta anticipa cómo quedaría el mapa legislativo tras las elecciones
Se define el futuro político de Milei: una encuesta proyecta el próximo Congreso y plantea tres escenarios de poder. ¿Quién ganará el control?Encuestas08 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
A menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, un informe elaborado por la consultora La Sastrería pone sobre la mesa tres posibles escenarios sobre cómo podría reconfigurarse el Congreso Nacional para el período 2025-2027.
El trabajo analiza proyecciones de intención de voto y alianzas políticas actuales, especialmente entre La Libertad Avanza (LLA), el peronismo y los bloques provinciales.
Las conclusiones son claras: según los resultados, el oficialismo podría quedarse con una minoría condicionada, un empate inestable o avanzar hacia una primera minoría clave para reformas estructurales.
Escenario A: ventaja peronista y Congreso adverso
En este escenario, el peronismo se impone con un 36% de los votos, frente a un 32% de LLA y un 12% de Provincias Unidas. El resultado sería un Congreso con mayoría opositora.
- Diputados: 109 bancas para la oposición, 90 para el oficialismo y 58 “árbitros”.
- Senado: 26 bancas opositoras, 20 oficialistas y 26 intermedias.
Este escenario obligaría al gobierno de Javier Milei a negociar ley por ley, con un Congreso donde el peronismo y los bloques provinciales tendrían poder de veto. Sería un Congreso hostil, con un oficialismo sin margen de maniobra.
Escenario B: empate técnico y equilibrio inestable
La segunda hipótesis plantea un empate entre LLA y el peronismo, ambos con un 34% de intención de voto, mientras que Provincias Unidas bajaría al 11%.
- Diputados: 98 oficialistas, 103 opositores y 56 árbitros.
- Senado: 23 bancas para cada bloque principal y 26 intermedias.
Se trata de un Congreso fracturado, donde ningún espacio logra el quórum por sí solo. En este contexto, Milei debería apelar a alianzas variables con el PRO y gobernadores aliados, sosteniendo un esquema de poder inestable pero negociable.
Escenario C: crecimiento libertario y avance del oficialismo
El tercer escenario —y el más optimista para Casa Rosada— ubica a LLA con el 39% de los votos, el peronismo con 33%, y Provincias Unidas en 10%.
- Diputados: 103 bancas oficialistas, 97 opositoras y 57 árbitros.
- Senado: 25 oficialistas, 23 opositores y 24 intermedias.
Con este resultado, el oficialismo quedaría como primera minoría en ambas cámaras, aunque lejos de la mayoría absoluta. Para avanzar con leyes clave, debería sostener una estrategia de acuerdos con el PRO y gobernadores afines. Es el único escenario que proyecta un margen real para reformas estructurales.
Tres caminos, una misma clave: negociar
Más allá del resultado, la encuesta marca un patrón común: ningún espacio político tendrá poder pleno sin consensos.
En el Escenario A, Milei debería afrontar un Congreso adverso. En el B, dependería de alianzas coyunturales y frágiles. Solo en el C podría iniciar una agenda más propia y proyectar, incluso, una reelección en 2027.
El 26 de octubre no solo se definen bancas: se juega el futuro legislativo de un gobierno que necesita leyes para sostener su modelo.
