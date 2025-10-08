¿Qué cifras evidencia la última encuesta política difundida?

Según la encuesta difundida por QMonitor (plataforma de inteligencia de datos de QSocial) en septiembre, la gestión de Javier Milei continúa perdiendo respaldo en la sociedad mientras Axel Kicillof suma imagen positiva. Milei lidera en polarización, seguido por Cristina Kirchner y Juan Grabois, pero su índice de desaprobación nacional alcanza el 58%.

El Índice de Apoyo Ciudadano cayó a 4,2 sobre 10. En cuanto a identificación política, el 42% de los entrevistados se definió “anti LLA” frente al 37% “anti K/PJ”, y un 20% se considera independiente. La crítica al desempeño opositor también crece: el 64% desaprueba a la oposición, aunque el 24% ahora la ve “preparada para gobernar” frente al 15% previo.

Economía popular: el reclamo urgente

El sondeo revela que el 69% asegura que sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas y un 71% reconoce dificultades para pagar las cuentas del mes.

Más de la mitad (57 %) admitió haber aumentado su endeudamiento en el último año; 6 de cada 10 utilizó la tarjeta de crédito para gastos corrientes, y un 38% solo pudo pagar el mínimo.

Respecto al ajuste en el gasto familiar, el 32% recortó en alimentos, el 22% en entretenimiento y el 14% en vestimenta.

Con respecto al dólar, el 66% manifestó preocupación por su impacto en el ahorro y consumo. En ese contexto, subió el apoyo a un rol más fuerte del Estado: al 63%. Además, el 67% prefiere que la mayoría de las empresas mantengan capital nacional. Las industrias mejor evaluadas fueron tecnología, agro y automotriz.

El giro político: Kicillof y el desgaste oficial

En el plano político, Kicillof lidera la imagen positiva con un 48%, ganando terreno frente al retroceso de Milei y Victoria Villarruel.

La encuesta marca una caída significativa en la “potencia comunicativa” del presidente, que se redujo un 62% entre el primer trimestre de su gestión y el período julio-septiembre de 2025.

Este relevamiento pone en evidencia un desgaste acumulado del gobierno en lo económico y simbólico. El ascenso de Kicillof sugiere que la oposición puede capitalizar la crisis creciente. Queda por ver cómo responderá el oficialismo: si logra amortiguar el golpe o si el desencanto se traduce en pérdidas reales electorales.