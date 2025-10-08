¿Qué cifras evidencia la última encuesta política difundida?
Una encuesta de QMonitor evidencia el desgaste económico del gobierno de Milei: el 69% dice no llegar a fin de mes y el presidente no para de perder apoyo.Encuestas08 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
Según la encuesta difundida por QMonitor (plataforma de inteligencia de datos de QSocial) en septiembre, la gestión de Javier Milei continúa perdiendo respaldo en la sociedad mientras Axel Kicillof suma imagen positiva. Milei lidera en polarización, seguido por Cristina Kirchner y Juan Grabois, pero su índice de desaprobación nacional alcanza el 58%.
El Índice de Apoyo Ciudadano cayó a 4,2 sobre 10. En cuanto a identificación política, el 42% de los entrevistados se definió “anti LLA” frente al 37% “anti K/PJ”, y un 20% se considera independiente. La crítica al desempeño opositor también crece: el 64% desaprueba a la oposición, aunque el 24% ahora la ve “preparada para gobernar” frente al 15% previo.
Economía popular: el reclamo urgente
El sondeo revela que el 69% asegura que sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas y un 71% reconoce dificultades para pagar las cuentas del mes.
Más de la mitad (57 %) admitió haber aumentado su endeudamiento en el último año; 6 de cada 10 utilizó la tarjeta de crédito para gastos corrientes, y un 38% solo pudo pagar el mínimo.
Respecto al ajuste en el gasto familiar, el 32% recortó en alimentos, el 22% en entretenimiento y el 14% en vestimenta.
Con respecto al dólar, el 66% manifestó preocupación por su impacto en el ahorro y consumo. En ese contexto, subió el apoyo a un rol más fuerte del Estado: al 63%. Además, el 67% prefiere que la mayoría de las empresas mantengan capital nacional. Las industrias mejor evaluadas fueron tecnología, agro y automotriz.
El giro político: Kicillof y el desgaste oficial
En el plano político, Kicillof lidera la imagen positiva con un 48%, ganando terreno frente al retroceso de Milei y Victoria Villarruel.
La encuesta marca una caída significativa en la “potencia comunicativa” del presidente, que se redujo un 62% entre el primer trimestre de su gestión y el período julio-septiembre de 2025.
Este relevamiento pone en evidencia un desgaste acumulado del gobierno en lo económico y simbólico. El ascenso de Kicillof sugiere que la oposición puede capitalizar la crisis creciente. Queda por ver cómo responderá el oficialismo: si logra amortiguar el golpe o si el desencanto se traduce en pérdidas reales electorales.
¿Qué impacto cree que tendrá la denuncia contra José Luis Espert en las elecciones de octubre?
Mucho
Poco
Nada
Encuesta muestra choque de percepciones rumbo a las elecciones
La última encuesta muestra un país dividido: incertidumbre económica, inseguridad y polarización dominan la escena política antes de las elecciones.
Encuesta revela cómo impacta el escándalo Espert en el Gobierno
Los números preocupan al oficialismo: el escándalo Espert habría erosionado la confianza en Milei y alterado el escenario electoral. Todos los números.
La última encuesta que sacudió al gobierno de Milei
El caso Espert detonó un terremoto político: una encuesta de Zubán Córdoba muestra cómo el narcoescándalo golpea de lleno al Gobierno de Milei.
Encuesta muestra el impacto del escándalo que sacude la campaña
Una encuesta pone a la corrupción en la cima de las preocupaciones: ya supera a la inflación y pega de lleno en la campaña de Milei y Bullrich.
La última encuesta que sacudió al gobierno de Milei
El caso Espert detonó un terremoto político: una encuesta de Zubán Córdoba muestra cómo el narcoescándalo golpea de lleno al Gobierno de Milei.
Presentan amparo colectivo por falta de cobertura médica de 60.000 bonaerenses en IOSFA
Trabajadores estatales denuncian colapso del IOSFA y buscan que la Justicia garantice acceso urgente a medicamentos y prestaciones esenciales.
Avanzan las obras de pavimentación en Lanús
La gestión municipal a cargo de Julián Álvarez sigue en marcha con el Plan de Pavimentación en los diferentes barrios de la ciudad.