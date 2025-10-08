Espert pidió licencia pero seguiría cobrando como diputado

El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, decidió no presentarse esta mañana en la Cámara de Diputados y envió un pedido formal de licencia. La nota, dirigida al presidente del cuerpo Martín Menem, especifica: “solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”. No aclara si será con o sin goce de sueldo.

La decisión se da en un contexto explosivo: su vínculo con el empresario “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, generó presión política y mediática que lo obligó a renunciar a su candidatura y a su rol al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

La dieta sigue: omisión clave y voto pendiente

Al omitir en su solicitud si la licencia incluye el cese del cobro de su salario (“goce de sueldo”), algunos sectores parlamentarios interpretan que Espert prevé mantener la percepción de su dieta, estimada en casi 5 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, la decisión definitiva depende del pleno del cuerpo: para que la licencia sea efectiva, debe aprobarse en sesión ordinaria. Y fuentes legislativas admiten que bajo la actual gestión casi no se convocan esas sesiones, lo que deja en suspenso su estado oficial. Hasta que no haya una votación, Espert seguiría cobrando su salario como cualquier otro diputado.

Podría aún ejecutar un paso posterior: formalizar que renuncia al cobro de la dieta. Aun así, hasta ese paso no deja de percibirla.

Tensión previa en la comisión de Presupuesto

La movida del legislador libertario llegó justo después de un clima hostil dentro de la comisión de Presupuesto, que él presidía. Varios diputados opositores le habían exigido su salida, no solo por el escándalo con Machado, sino también por reproches sobre su gestión: lo acusaron de dilatar el tratamiento del Presupuesto 2025 y de no impulsar proyectos que le llegaban al cuerpo.

Tras esas presiones, Espert presentó su renuncia a la presidencia de esa comisión, y ese tema fue retirado del temario de la sesión de este miércoles. En paralelo, el oficialismo ya anticipó que propondría como reemplazo al diputado “Bertie” Benegas Lynch, aunque su asunción no está garantizada de inmediato.

La oposición, por su parte, ya presentaba un proyecto para establecer una fecha precisa para emitir dictamen sobre el Presupuesto y fijar un cronograma de funcionamiento claro para la comisión.

Imputación por presunto lavado de dinero

El trasfondo del escándalo avanza en los tribunales. El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez imputó recientemente a Espert por presunto lavado de dinero, en el marco de una causa que liga al legislador con el empresario Fred Machado. Se lo acusa de haber recibido USD 200.000 de una sociedad vinculada a Machado.

El legislador, luego de negar esas acusaciones, terminó reconociendo la operación, aunque sostuvo que no se trató de fondos para campaña sino de una operación privada de consultoría. Argumentó que la empresa contratante era independiente, y que la operación fue declarada en Estados Unidos. Esa explicación, sin embargo, no despeja la controversia ante el mundo político ni judicial.

Implicancias políticas

En este clima, el pedido de licencia de Espert no se lee únicamente como una pausa técnica, sino como un movimiento para amortiguar el impacto político del escándalo. Al mantener el cobro de la dieta, aunque temporalmente ausente del recinto, logra mantener un vínculo formal con su banca sin exponerse directamente al escrutinio del pleno.

La decisión de si renunciar definitivamente al cobro, someter su licencia al voto y la reacción del resto de los bloques definirán si esta jugada le sirve de estrategia defensiva o queda como un acto simbólico en medio de una crisis política que lo sigue arrastrando.