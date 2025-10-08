“Te vamos a hacer mierda”, dijo Menem, según Manes

En el inicio de una sesión caliente en la Cámara de Diputados, donde la oposición busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del presidente Javier Milei, el diputado nacional Facundo Manes (Democracia para Siempre) lanzó una fuerte denuncia: acusó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, de haberlo amenazado minutos antes del comienzo del debate.

“El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’”, publicó Manes en sus redes sociales, encendiendo la mecha de una jornada legislativa que ya venía cargada.

Manes sumó a su denuncia un pedido general: “Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina”. Las palabras del neurocientífico, a menos de dos semanas de una elección nacional clave, generaron revuelo inmediato en los pasillos del Congreso y dentro del recinto.

La respuesta de Menem y el respaldo de su bloque

Martín Menem no tardó en responder. Lo hizo desde su cuenta de X con un mensaje directo: “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”. La réplica fue acompañada por un fuerte respaldo de su bloque, que rechazó la versión de los hechos presentada por el diputado opositor.

La diputada libertaria Nadia Márquez negó rotundamente la acusación y afirmó que estuvo presente en el momento del supuesto cruce. “No le dijo absolutamente nada. No sea mentiroso, no sea caradura”, disparó en el recinto, cuestionando tanto a Manes como al jefe de su bloque, Pablo Juliano, quien también sostuvo la denuncia en su banca.

Otro que salió en defensa del presidente de la Cámara fue el diputado Gabriel Bornoroni. “Yo estaba ahí y el diputado miente. Menem lo saludó y siguió caminando”, aseguró. En la misma línea se manifestó Lilia Lemoine, quien también apuntó directamente contra Manes, acusándolo de inventar un episodio para victimizarse políticamente.

Antecedentes: choque previo con Caputo

El enfrentamiento con Menem no es el primero que protagoniza Facundo Manes dentro del Congreso. En marzo pasado, durante la apertura de las sesiones ordinarias, tuvo un cruce con Santiago Caputo, asesor presidencial y figura clave del círculo íntimo de Javier Milei.

En aquella ocasión, Manes denunció que Caputo lo increpó al terminar el discurso del Presidente, luego de que él levantara un ejemplar de la Constitución Nacional como forma de protesta. Según relató, Caputo le habría dicho: “Ya me vas a conocer a mí”, y lo habría golpeado con “dos fuertes palmadas en el pecho”, lo que el diputado interpretó como una amenaza. También apuntó contra un youtuber libertario, Fran Fijap, por haberlo empujado en ese mismo momento.

Manes presentó una denuncia penal por amenazas coactivas, aunque el expediente fue archivado meses después por la jueza María Eugenia Capuchetti al considerar que no había delito.

La sesión: el episodio se cuela en el debate

La tensión por lo ocurrido en los pasillos se trasladó de inmediato al recinto. En plena sesión, y con el tratamiento de la reforma de la ley de DNU en marcha, la discusión política tomó un giro personal y explosivo. Desde su banca, el diputado Pablo Juliano reclamó que Menem diera explicaciones públicas por lo sucedido y lo acusó de apretar a legisladores fuera del marco institucional.

“Usted no preside este cuerpo, usted atenta contra este cuerpo cada vez que puede, se entromete en los bloques y aprieta diputados en los pasillos”, lanzó Juliano en tono desafiante. “Si cree que nos va a arrastrar al barro de La Libertad Avanza, está equivocadísimo”.

La discusión escaló rápidamente, con libertarios defendiendo a Menem y miembros del bloque de Manes insistiendo en la gravedad de la denuncia. Las acusaciones cruzadas y los gritos marcaron una sesión que, desde lo institucional, buscaba debatir una herramienta clave de gobernabilidad, pero que terminó absorbida por el escándalo político.

Escenario político y estrategia electoral

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el episodio se lee también en clave electoral. Manes es candidato a senador y viene endureciendo su discurso contra el gobierno nacional. Su exposición mediática en el Congreso, sumada a los cruces que protagoniza, parece apuntar a consolidar un perfil opositor fuerte de cara a las urnas.

En la misma semana, el diputado radical impulsó un proyecto de resolución para apartar a José Luis Espert de la Cámara, tras conocerse su relación con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico. La iniciativa no consiguió las firmas necesarias, pero sumó tensión en el bloque oficialista.

Un Congreso atravesado por la confrontación

El Congreso Nacional se vuelve nuevamente el escenario de una confrontación política cruda, donde las discusiones de fondo se mezclan con enfrentamientos personales, operaciones cruzadas y estrategias de posicionamiento electoral.

La denuncia de Manes, la desmentida de Menem, el revuelo en redes y la intervención de los bloques confirman que la política argentina transita un clima de extrema polarización, donde los pasillos parecen pesar tanto como el recinto.