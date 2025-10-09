El Fondo Monetario Internacional (FMI) confía en que pronto habrá definiciones respecto de un nuevo paquete de ayuda para Argentina. Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, ratificó que trabaja en coordinación con Estados Unidos, el Banco Mundial y el BID para estructurar un esquema de asistencia financiera al país.

Coordinación internacional y opciones en estudio

Georgieva reveló que una de las alternativas bajo análisis es que EE.UU. transfiera parte de sus Derechos Especiales de Giro (DEG) al país, un mecanismo ya utilizado en 2023 con Qatar. En paralelo, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, aclaró que EE.UU. no pondrá dinero directamente, sino que ofrecerá un “swap” financiero. Esa distinción provocó críticas dentro del Partido Republicano, que cuestionan la cooperación con Argentina en medio de transacciones comerciales recientes entre el país y China.

Respaldo al programa de Javier Milei

Al hablar sobre la relación con el Gobierno argentino, Georgieva destacó que, si bien la vinculación con Argentina tiene larga data, el enfoque de la actual administración es más audaz. “El gobierno del presidente Javier Milei ha tomado medidas decisivas para implementar reformas, reducir la inflación y crear un entorno regulatorio más favorable para el sector privado”, sostuvo.

Además, enfatizó que el desafío inmediato del país radica en reconstruir las reservas internacionales. “Cuando el país pueda afrontar las obligaciones del servicio de la deuda y las presiones internas con una sólida posición de reservas … podrá continuar implementando sus programas y mantener a la población comprometida”, indicó.

Incluso, con un tono esperanzado, Georgieva admitió que podría este ser “el último programa del FMI con Argentina”, si el país logra sostener sus reformas y mejorar su posición financiera. “Mi sueño es que Argentina se valga por sí sola… Lo que le faltaba era en el ámbito político”.

Cuestionamientos de Estados Unidos

Desde Washington, el Tesoro aclaró que su aporte no será a través de fondos directos, sino mediante un mecanismo de swap o intercambio financiero, lo que suaviza el compromiso pero genera debates en el contexto político estadounidense.

Esa ambigüedad generó críticas internas en EE.UU., especialmente en el Partido Republicano, que rechaza colaborar con Argentina tras recientes ventas agrícolas del país hacia China por miles de millones.

Contexto económico y desafíos

El Gobierno argentino ya alcanzó un nuevo programa con el FMI por USD 20.000 millones, aprobado en abril de 2025, con desembolsos escalonados para fortalecer las reservas y apuntalar la estabilidad macroeconómica. En julio de 2025, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la primera revisión del programa, autorizando un desembolso inmediato de ~USD 2.000 millones en DEG.

Sin embargo, una asignatura pendiente sigue siendo la acumulación de reservas netas, que no ha alcanzado las metas pactadas, un punto central en las exigencias del organismo. Además, Argentina enfrenta vencimientos de deuda importantes para lo que queda del año, por unos USD 2.700 millones, y otros ~USD 18.000 millones proyectados para 2026.

Por otra parte, según datos del INDEC, la deuda externa bruta de Argentina alcanzó un récord de USD 305.043 millones al cierre del segundo trimestre de 2025. En el primer trimestre del año, la deuda externa había ascendido a USD 278.073 millones, con un aumento del stock frente al trimestre anterior.

Advertencias y condicionamientos del FMI

El FMI ha insistido en que el Gobierno debe consolidar un amplio apoyo político para fortalecer la confianza en su agenda de reformas y apuntalar su credibilidad internacional.

Julie Kozack, vocera del organismo, enfatizó que la acumulación de reservas y el mantenimiento del ancla fiscal y la coherencia de la política monetaria serán claves para que el programa prospere.

En el pasado, Georgieva había advertido a Argentina que “no descarrile la voluntad de cambio” en elecciones, destacando la necesidad de continuidad en las políticas para lograr resultados sostenibles. Durante las reuniones de 2025, la titular del FMI también declaró que el éxito del ajuste argentino dependerá de lograr que la población “acompañe” las medidas, señalando que los costos sociales podrían generar resistencias.

Implicancias para Argentina y pasos a seguir

De concretarse el nuevo mecanismo de ayuda, Argentina podría ingresar recursos frescos que alivien la presión sobre el Banco Central y permitan avanzar en la estrategia de reservas. No obstante, las condiciones del paquete (requisitos, plazos, estructura) serán determinantes para su percepción política y económica.

El país deberá compatibilizar un sendero de reformas exigentes con la tensión electoral próxima y la necesidad de sostener legitimidad social. Las próximas semanas serán clave: Estados Unidos, el FMI y otros organismos multila­tera­les definirán mecanismos técnicos y acuerdos que pueden cambiar el rumbo financiero argentino.