La Justicia define si reimprime las boletas bonaerenses
La oposición calificó de “locura económica” la reimpresión de boletas que impulsa Milei en la provincia. La Junta Electoral define en las próximas horas.Política09 de octubre de 2025Pamela Orellana
La renuncia de José Luis Espert desató un nuevo conflicto entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y la oposición, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
El pedido del Gobierno para reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires, con la intención de reemplazar la imagen del economista por la de Karen Reichardt —nombre artístico de Karina Celia Vázquez—, derivó en una ola de impugnaciones, críticas cruzadas y sospechas políticas.
El eje del debate, según quedó claro en la audiencia convocada por la Junta Electoral Nacional con asiento Buenos Aires, es el costo millonario y los tiempos técnicos para concretar una nueva impresión de la Boleta Única de Papel (BUP).
De acuerdo con los informes del ministro del Interior, Lisandro Catalán, y del Correo Argentino, el proceso demandaría más de $12.169 millones y una operatoria continua de cinco días por cada lote de impresión.
“Compartimos la preocupación de que no se debe poner en riesgo la realización de las elecciones, garantizando la disponibilidad de las boletas sin confusiones”, sostuvo el apoderado del PRO, Luciano Gómez Alvariño, en representación de la alianza LLA.
El argumento oficial gira en torno a la necesidad de “garantizar la imparcialidad” y evitar que la imagen de Espert —que no competirá— figure en la boleta única.
El rechazo opositor y el costo político
El rechazo fue casi unánime. Siete apoderados en representación de Fuerza Patria, Propuesta Federal, Frente Patriota Federal, Nuevo Más, Provincias Unidas, Potencia, Proyecto Sur y el FITU, se manifestaron en contra de la reimpresión, por considerarla “injusta, arbitraria y económicamente irracional”.
“Es jurídicamente imposible, económicamente una locura tirar 12 mil millones por errores cometidos, por una torpeza política de La Libertad Avanza”, disparó Pablo Bonapelch, apoderado del espacio que encabeza Fernando Burlando.
En el mismo tono, Eduardo López Wesselhoefft, del PJ, sostuvo: “Tenemos una fecha perentoria, que es el día de la elección. En este marco de ideas, reitero nuestra oposición a la reimpresión”.
Incluso el dirigente Santiago Cúneo (Movimiento Democrático Confederal Argentino) fue más allá: “Yo no tengo ganas de que a mí me pague la boleta el cartel de Medellín”, dijo en alusión al escándalo que vinculó a Espert con el presunto narcotraficante Fred Machado, acusado por la Justicia de Estados Unidos.
Kicillof: “Son unos caraduras”
El conflicto escaló cuando el gobernador Axel Kicillof tomó la palabra desde Olavarría. “Ah, justo les sobraba, esta vez hay plata”, ironizó el mandatario bonaerense, en referencia a los $15.500 millones que, según Catalán, el Gobierno tendría disponibles para afrontar la reimpresión.
“Son unos caraduras —lanzó Kicillof—. Justamente es un gobierno que hizo bandera de no darle asistencia a personas con discapacidad; son capaces de privarlos de eso, pero electoralmente ahora les sobraba plata”, señaló ante los medios locales.
El mandatario recordó además que la misma fuerza que hoy impulsa una reimpresión de 15 mil millones fue la que antes había calificado a las boletas partidarias como “una herramienta de fraude”. “Perdieron por paliza y no hubo una sola denuncia. Ahora las quieren pagar dos veces”, remató.
Mientras tanto, el juez Alejo Ramos Padilla que encabeza la Junta Electoral Nacional anunció hoy que la definición se conocerá este mismo jueves, aunque cualquiera sea el resultado, podría terminar apelada ante la Cámara Nacional Electoral. El tiempo corre, y los libertarios sienten el reloj cada vez más cerca.
Productores de papa exigen participar del debate por la ley de suelos
"No se puede tomar decisiones sobre el campo desde un escritorio", manifestaron desde la Federación durante un encuentro con el ministro Rodríguez.
La Justicia ordenó analizar los teléfonos de Milei y Karina en Causa $Libra
El fiscal Taiano ordena peritaje total de los celulares de Javier y Karina Milei: buscan mensajes con Hayden Davis y otros involucrados. Todos los detalles.
“Consulten con Trump”: la chicana de Taiana a LLA tras desafiar a Reichardt a debatir
El candidato de Fuerza Patria propuso una serie de temáticas a debatir a la flamante cabeza de lista del oficialismo libertario, y apuntó al vínculo con EE.UU.
“Nadie imaginó que se podía bajar un candidato", lanzó Bullrich
La funcionaria habló sobre la interna en La Libertad Avanza, la situación judicial con la Boleta Única y su visión del futuro político del oficialismo.
Entrevista GLP. Fernando Bouvier, al borde del colapso en Arrecifes: acorralado tras una histórica derrota y el paro municipal más largo de la ciudad
El intendente enfrenta una etapa crítica de su gestión, apuntado por la falta de planificación, los conflictos laborales y una alianza política "confusa y contradictoria" que, según advierten, marcó un quiebre en su gobierno.
La Justicia frena a Santilli en LLA mientras Cositorto ventila más detalles del polémico aporte
La Libertad Avanza sufre otro golpe: Santilli no podrá encabezar la lista bonaerense y Cositorto revela todo sobre su aporte de 32.500 dólares en 2021.
¿Qué cifras evidencia la última encuesta política difundida?
Una encuesta de QMonitor evidencia el desgaste económico del gobierno de Milei: el 69% dice no llegar a fin de mes y el presidente no para de perder apoyo.