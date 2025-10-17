El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, recordó el 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, una fecha emblemática para el movimiento justicialista y para la historia política argentina.

“Hace 80 años, un pueblo movilizado por amor y lealtad alzó su voz para cambiar la historia, reclamando por su líder: el Coronel Perón. Esa gesta fundacional sigue viva. ¡Viva Perón!”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales, reafirmando su compromiso con los valores históricos del peronismo.

El 17 de Octubre de 1945 marcó un antes y un después en la historia del país, con miles de trabajadores que se movilizaron en defensa de Juan Domingo Perón. Alessandro, referente local del justicialismo, remarcó la importancia de mantener viva esa memoria y de continuar trabajando en unidad por los derechos del pueblo.

Memoria activa: el homenaje a Yoana

En otro gesto cargado de simbolismo, la Municipalidad de Salto acompañó a Liliana y a la familia de Yoana, en la colocación del cartel nomenclador de la calle que lleva su nombre.

Desde el Municipio destacaron que esta acción forma parte de una lucha constante por mantener viva la memoria de las víctimas de femicidio y exigir una justicia real y reparadora.

“Nombrar a Yoana en el espacio público es reivindicar su historia, honrar su vida y comprometernos colectivamente a que no vuelva a ocurrir”, expresaron desde la comuna.

La iniciativa refleja una política activa de memoria y acompañamiento, reafirmando el compromiso institucional y comunitario frente a la violencia de género y la necesidad de transformar el dolor en acciones concretas.

Un fin de semana histórico para el deporte saltense

Además de las conmemoraciones, Salto vivió un fin de semana histórico con el Campeonato Argentino de Motocross, que tuvo lugar en el circuito El Molino MX, ante miles de espectadores.

El evento reunió a más de 160 pilotos, junto a sus familias y equipos, que colmaron la ciudad con la pasión del deporte motor. Según detallaron desde el Municipio, la capacidad hotelera estuvo al 100%, y 130 familias saltense abrieron las puertas de sus hogares para recibir a visitantes de todo el país y del exterior.

Desde la gestión local remarcaron el impacto positivo que tuvo el evento para la gastronomía, la hotelería y la economía local, resaltando el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“Apoyar a organizadores como Luciano y a todo el equipo de ‘El Molino’ demuestra que, cuando trabajamos juntos, el resultado es un círculo virtuoso que beneficia a toda la comunidad”, expresaron desde el Municipio, agradeciendo también a @mxargentino_ok por elegir a Salto como sede.

Un Municipio que combina memoria, identidad y desarrollo

Entre homenajes, memoria y eventos de proyección nacional, Salto volvió a mostrar su capacidad de unir identidad histórica, compromiso social y desarrollo local.

Con la mirada puesta tanto en las raíces del peronismo como en la defensa de los derechos y la promoción del deporte, la gestión de Ricardo Alessandro atraviesa una semana que sintetiza los valores que busca fortalecer en la comunidad: lealtad, memoria y participación.