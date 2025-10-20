El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, cruzó desde sus redes a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por sus dichos en torno a la violencia de género.

¿Qué fue lo que dijo Bullrich?

En el marco de una entrevista, la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional de LLA, Patricia Bullrich, afirmó que la ola de violencia contra las mujeres y de la seguidilla de femicidios es producto de la lucha de los movimientos feministas.

“Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, lanzó y consideró que “el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.

Sus palabras se dan en un contexto donde en los días que lleva el mes de octubre ocurrieron 14 femicidios, un transfemicidio, 14 intentos de femicidios, más allá de las denuncias por violencia de género.

Sujarchuk repudió los dichos de Bullrich

Desde su cuenta en X, el alcalde de Escobar, Ariel Sujarchuk, comentó "Increíble escuchar a la ministra de Seguridad diciendo que la culpa de la violencia de género es de las mujeres empoderadas".

"Escuchar, para entender el origen de los problemas. Escuchar, para saber cómo votar", agregó.

Ronda de Negocios Internacional: Escobar, punto de encuentro para el crecimiento exportador del sector alimenticio

El intendente Ariel Sujarchuk encabezó, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y el ministro provincial de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, la apertura de la Ronda de Negocios Internacional para el sector de Alimentos y Bebidas, que se desarrolló en el partido de Escobar con la participación de más de 130 empresas bonaerenses.

La actividad, que tuvo lugar en Sisu Multiespacio, en la localidad de Ingeniero Maschwitz, fue organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, en conjunto con el Municipio de Escobar y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de potenciar la internacionalización de las pymes bonaerenses, promover la inserción de la producción local en mercados externos y fortalecer la cadena de valor alimentaria. Durante la jornada, las empresas participantes mantuvieron reuniones de trabajo con importadores provenientes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay, generando oportunidades concretas de negocios y nuevos canales de exportación para los productos bonaerenses.

“Estamos muy agradecidos con los ministros y el gobernador Axel Kicillof por elegir nuestro municipio como sede de este evento tan importante y que potencia a la Provincia de Buenos Aires en torno a las exportaciones. Además, participan 11 empresas del partido de Escobar que encuentran hoy una gran oportunidad de poder mostrar el potencial productivo que tiene nuestro distrito, que lo conozcan nuestros pares de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, aquellos que tienen vocación de importar productos argentinos”, expresó Sujarchuk.

Por su parte, el ministro Costa explicó: “Esta actividad técnicamente se denomina ronda inversa de negocios, porque lo que hacemos es traer importadores de ocho países de la región, 21 grandes importadores del sector de alimentos y bebidas, para que conozcan productos y la oferta exportable de más de 100 pymes de nuestra provincia, pertenecientes a 40 municipios. De esta forma podemos ayudar, en un momento muy complicado de la economía y particularmente del consumo y del mercado interno, a empresas que necesitan vender para poder tener una rentabilidad que les permita sostener sus negocios y eventualmente crecer en mercados de exportación”.

“Para nosotros es fundamental, desde la provincia de Buenos Aires, articular con cada uno de los distritos. Encontramos siempre en Ariel a ese intendente comprometido con la producción y el trabajo. A veces hay algunos municipios que miran para el costado cuando hablamos de temas productivos. Creo que Ariel tiene la comprensión de la importancia de trabajar colaborativamente y aportar en eso”, agregó Rodríguez.

Las entrevistas se organizaron por rubros, abarcando una amplia diversidad de segmentos. Por el partido de Escobar participaron Condiment SA, Viva la Mezcla SA, Jorge Luis Colzani, Sapore di Pane SA, Frimsa SA, Anapa SA, Nobles del Sur, Deivi, CTS SRL, Wellington Food SA y Victoria Burs, que presentaron su oferta de productos y servicios ante compradores internacionales.

También formaron parte del encuentro marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, como Lácteos Lezama, Melinque, Quesos Migue, Cachafaz, Georgalos, Billiken, Terepín, Galletitas Gaona, Tem-Flor, Don Satur, Noly, Inti Sen, Quento, BeePure, Castell, Yovinessa, Menoyo, Res Beef, Cagnoli, Frimsa, Avicurí, Klanvas, Nutremas, Grimaldi, Bonalma, Molino Campodónico, Morixe, Nutrasem, Estancia Los Lagos, CAASA, Artigues y Patagonia Infinit.