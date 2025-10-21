Osuna: "Vamos a ponerle un freno a Milei y seguir construyendo el país que queremos"
El intendente de General Las Heras, Javier Osuna, habló de "la importancia de participar, militar y defender nuestros derechos".Municipales21 de octubre de 2025Soledad Castellano
El intendente de General Las Heras, Javier Osuna, recibió la visita de María Jimena López y Marina Salzmann, candidatas a diputadas por Fuerza Patria.
Fuerza Patria – Lista 507 🇦🇷— Javier Osuna (@javierosunaGLH) October 21, 2025
☀️En el día de ayer recibimos la visita de @mariajimenalopezok y @marina_salzmann , nuestras candidatas a diputadas por Fuerza Patria.
💪🏻Compartimos una reunión junto a vecinos y vecinas de General Las Heras, donde reforzamos energías, conversamos… pic.twitter.com/Ma7mkeUs2m
"Compartimos una reunión junto a vecinos y vecinas de General Las Heras, donde reforzamos energías, conversamos sobre la nueva forma de votar y la importancia de participar, militar y defender nuestros derechos", dijo el alcalde desde sus redes.
Y le agradeció a López y Salzmann por acercarse, escuchar y compartir su compromiso con la comunidad.
"Estamos convencidos de que es con ustedes, escuchando, participando y unidos, que vamos a ponerle un freno a Milei y seguir construyendo el país que queremos", aseguró.
Osuna concuerda con los dichos de Massa sobre las elecciones
En un nuevo video difundido en redes, el principal referente del Frente Renovador, Sergio Massa, explicó cómo votar este domingo 26 de octubre, tras el cambio en el sistema electoral. Massa enseñó las dos formas más simples de votar a Fuerza Patria para frenar a Milei: “La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”. Y agregó: “La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”. Y finalizó el video: “El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”.
Tras esta publicación, Osuna utilizó sus redes para compartir el mensaje que dio el líder del FR, Sergio Massa, de cara a las elecciones del domingo.
BUP para el domingo
El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales.
De este modo la BUP será implementada por primera vez en las elecciones nacionales legislativas 2025. La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.
La BUP está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.
Wischnivetzky fortalece el cooperativismo en Mar Chiquita
En una agenda cargada de trabajo político y cultural, Walter Wischnivetzky reafirmó su compromiso con el desarrollo cooperativo y con los valores históricos del peronismo.
Leo Nardini: "Hay que ponerle un freno a Milei"
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, viajó a Salta para acompañar a Juan Manuel Urtubey en último tramo de campaña.
Leandro N. Alem: Ferraris impulsa obras viales, educativas y de infraestructura
El intendente Carlos Ferraris encabezó una serie de acciones que incluyeron la reparación de la Ruta 50, la entrega de equipamiento escolar y de banderas institucionales, además de mejoras en espacios públicos de Alberdi.
Salto refuerza su flota municipal con nuevos vehículos
Con nuevas unidades para Infraestructura y Arroyo Dulce, la Municipalidad de Salto mejora su flota operativa. Al mismo tiempo, se ultiman detalles para el evento “Vinos que ArraiGahan”, que reunirá a más de quince bodegas del país.
Encuesta: polarización total a horas de las elecciones
Encuesta en Entre Ríos: empate técnico y baja participación. Benegas Lynch arriba, Bahl achica. Todo se define el domingo. Enterate todos los números.
Entrevista GLP. “General Rodríguez está sucio, abandonado e inseguro”: durísimo diagnóstico sobre la gestión de Mauro García
Con calles anegadas, esquinas llenas de basura y un crecimiento “enorme” del delito, los vecinos denuncian la falta de respuestas y advierten que la administración del intendente no solo “ha empeorado” sino que “está en retroceso”. Aseguran que la ciudad parece “una película de terror, porque el panorama es tétrico y nadie viene al rescate”.
Ishii recordó la independencia de José C. Paz y fue distinguido por su labor educativa en Corea
El intendente Mario Ishii evocó los inicios de la lucha por la independencia de José C. Paz, celebró los avances del distrito y destacó un nuevo reconocimiento recibido en Corea por su trabajo en educación y cooperación internacional.