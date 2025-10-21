El intendente de General Las Heras, Javier Osuna, recibió la visita de María Jimena López y Marina Salzmann, candidatas a diputadas por Fuerza Patria.

"Compartimos una reunión junto a vecinos y vecinas de General Las Heras, donde reforzamos energías, conversamos sobre la nueva forma de votar y la importancia de participar, militar y defender nuestros derechos", dijo el alcalde desde sus redes.

Y le agradeció a López y Salzmann por acercarse, escuchar y compartir su compromiso con la comunidad.

"Estamos convencidos de que es con ustedes, escuchando, participando y unidos, que vamos a ponerle un freno a Milei y seguir construyendo el país que queremos", aseguró.

Osuna concuerda con los dichos de Massa sobre las elecciones

En un nuevo video difundido en redes, el principal referente del Frente Renovador, Sergio Massa, explicó cómo votar este domingo 26 de octubre, tras el cambio en el sistema electoral. Massa enseñó las dos formas más simples de votar a Fuerza Patria para frenar a Milei: “La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”. Y agregó: “La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”. Y finalizó el video: “El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”.

Tras esta publicación, Osuna utilizó sus redes para compartir el mensaje que dio el líder del FR, Sergio Massa, de cara a las elecciones del domingo.

BUP para el domingo

El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales.

De este modo la BUP será implementada por primera vez en las elecciones nacionales legislativas 2025. La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

La BUP está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.