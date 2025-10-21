El Senado provincial se convirtió en el epicentro de un intenso debate tras la presentación de un anteproyecto de ley sobre el cuidado de los suelos, impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (Ciafba).

La iniciativa generó un fuerte rechazo de productores y entidades agropecuarias, que alertan sobre un avance sobre la propiedad privada y un control excesivo de lo que sucede “tranqueras adentro” en los campos bonaerenses. En las últimas horas, Facundo Bues, contador de la Inmobiliaria Rural Abel Real y Asociados, explicó:

La polémica se generó en el último mes, a través de los productores y distintas mesas agropecuarias por el debate que generó en la Legislatura Bonaerense la presentación de un anteproyecto de ley, a través del cual un organismo estatal provincial pretende controlar o al menos tener información sobre lo que sucede tranqueras adentro en todos los campos de la Provincia, sean propietarios o arrendatarios. Esta ley propone que todo lo que pase dentro del campo se informe. Como mínimo esto es avanzar sobre la propiedad privada, y por eso se dio el grito en el cielo de los productores y de todas las entidades. Por supuesto nosotros nos sumamos a ese reclamo.

Productores alertan sobre subestimación y burocracia

Martín Real, ingeniero agrónomo, coincidió con Bues y señaló: “Es un anteproyecto que no veo que sea para este momento. Si bien el cuidado del suelo es importante, hay muchas otras problemáticas. Además, creo que es un poco subestimar al productor. Lo que más quiere hoy el productor es cuidar lo que le da rentabilidad, cuidar su principal ingreso que es el suelo. Entonces esto generó mucho debate”.

Real destacó que la mayoría de los productores cuentan con asesores profesionales y que existe consenso en jornadas y entidades como CREA o Aapresid para mejorar la productividad y la conservación del suelo. “Pareciera que en este anteproyecto de ley, por lo menos, no se muestra ese interés”, agregó.

Bues sumó que la ley “obliga al productor y al arrendatario a informar sobre lo que hace tranqueras adentro. Genera más puestos públicos, agrandando el tamaño del Estado provincial, más burocracia a un productor que ya está saturado de burocracia. Si estos recursos se hubiesen destinado a obras que hoy faltan, esas hectáreas inundadas serían mucho más productivas”.

Riesgos de sanciones y falta de consulta

Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, también cuestionó la iniciativa: “El proyecto sorprendió enormemente al sector agropecuario, ya que fue presentado directamente ante el Senado sin haber consultado a las entidades representativas del campo, como Carbap. Muchos ingenieros agrónomos se enteraron a través de nuestras redes y no están de acuerdo. Es un tema de comunicación interna de ellos”.

Kovarsky alertó sobre los riesgos de otorgar demasiados poderes al Ministerio de Desarrollo Agrario y a los municipios, que podrían imponer multas sin considerar la rentabilidad del campo. Además, criticó que se legisle “sin un conocimiento real de la situación productiva” y subrayó: “Los productores tienen la capacidad de cuidar sus suelos sin necesidad de una ley punitiva. El productor argentino es el mejor del mundo, no solo por enfrentar condiciones climáticas adversas, sino también por lidiar con desafíos económicos y políticos”.

En lugar de regulaciones estrictas, Carbap propone educación y asesoramiento proactivo a través de CREA, Aapresid, INTA y Cambio Rural, buscando consensos y diálogo previo con los productores antes de implementar cualquier medida.