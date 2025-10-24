Este domingo 26 de octubre se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de Senadores en algunas provincias, y medio millón de argentinos residentes en el exterior están habilitados para participar.

Según la Cámara Nacional Electoral (CNE), 495.832 ciudadanos fuera del país pueden elegir sus representantes, aunque el voto no es obligatorio para quienes residen en el extranjero, lo que suele generar una participación más baja.

Para poder votar desde el exterior, los argentinos deben tener su domicilio registrado fuera del país en el DNI antes del 19 de abril de 2025. La CNE habilita dos modalidades: voto presencial en las representaciones diplomáticas o consulares y voto por correo postal, previa inscripción que debió realizarse entre el 29 de mayo y el 28 de junio de 2025.

Consulta del padrón y preparación del voto

Para confirmar la posibilidad de votar, los ciudadanos deben ingresar al padrón definitivo de la CNE a través de este enlace. Allí deberán:

Ingresar el número de documento y género. Seleccionar el casillero “Argentinos en el exterior” como distrito. Completar el código de validación para conocer la representación consular asignada.

El voto presencial se realizará en la sede correspondiente entre las 8:00 y las 18:00 horas. El instrumento será la Boleta Única de Papel, donde cada elector marcará su preferencia por diputados y/o senadores, según corresponda de acuerdo al último domicilio registrado en Argentina, distrito al que se remitirán los votos.

El DNI es indispensable y debe estar actualizado; no se aceptan DNI en el celular, pasaportes ni constancias en trámite. Son válidos la libreta cívica, de enrolamiento y las tarjetas DNI con leyenda “no válido para votar” o sin ella, siempre que sean las versiones vigentes.

Voto por correo postal

Los argentinos que opten por el voto postal deberán estar inscritos previamente en el Registro de Electores Residentes en el Exterior y completar la inscripción en el padrón digital de voto por correo. La documentación necesaria será enviada por la representación consular y debe ser devuelta con suficiente antelación para que llegue antes de la elección.

Qué hacer si no podés votar desde el exterior

Si sos residente argentino pero viajaste al exterior y no podés asistir a votar este domingo, es obligatorio justificar la no emisión del voto dentro de los 60 días posteriores a los comicios. Las opciones son:

Ingresar al Registro de Infractores al Deber de Votar y adjuntar foto del pasaporte o documentación que acredite tu ausencia.

Acercarse a la Embajada o Consulado argentino más cercano para solicitar una constancia de ubicación.

Al regresar a Argentina, presentar la documentación en la Secretaría Electoral correspondiente o en la Cámara Nacional Electoral (Av. Leandro N. Alem 232, CABA).

La certificación consular debe reflejar el día de la elección; si no coincide, se debe adjuntar documentación adicional como sellos migratorios o pasajes. Es importante recordar que estas constancias no aplican para elecciones provinciales.

Cumplir con estos pasos evita multas y problemas en el Registro Nacional de Infractores, asegurando que no haya restricciones para realizar trámites como sacar el pasaporte, renovar el DNI o acceder a cargos públicos.