Ante la compleja situación hídrica que atraviesa la localidad de Huanguelén, producto de las intensas lluvias registradas en los últimos meses y agravadas por el último temporal, el Intendente Ricardo Moccero encabezó una serie de reuniones con organismos provinciales para definir acciones urgentes y planificar un plan integral hídrico que permita mitigar los anegamientos y desbordes.

El jefe comunal, acompañado por el Jefe de Gabinete Mauro Moccero, el Secretario de Obras Públicas, Ing. Mario Abelardo, y el Secretario de Servicios Públicos, Alfredo Crunger, recibió a equipos técnicos de la Dirección Provincial de Hidráulica, Vialidad Bonaerense y la Autoridad del Agua (ADA), quienes arribaron al distrito para coordinar tareas operativas en territorio.

“Desde el primer momento de la emergencia nos pusimos en contacto con las autoridades provinciales para brindar respuestas rápidas y efectivas. Agradecemos la presencia y compromiso de los equipos de Hidráulica, Vialidad y el ADA, que se movilizaron de inmediato”, expresó el intendente.

Reuniones con organismos provinciales y trabajo conjunto

Gracias a las gestiones municipales, se articularon acciones con el Presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna, el Director Provincial de Hidráulica, Néstor Álvarez, el Director Provincial de Vialidad, Roberto Caggiano, el Ingeniero Flavio Seiano, y el referente de Emergencias y Riesgos de Vialidad, Hugo Gervasio.

Además, el jefe comunal mantuvo contacto con los intendentes que integran el Comité de Cuencas: José Ferreira (Guaminí), Javier Andrés (Adolfo Alsina) y Alejandro Acerbo (Daireaux), con quienes acordó coordinar medidas conjuntas ante la emergencia. También dialogó con la referente de La Libertad Avanza en Coronel Suárez, Marita Laval, para promover el acompañamiento del Gobierno Nacional.

“La emergencia hídrica es preocupante a nivel provincial, con distritos como 9 de Julio, Carlos Casares y hasta Bahía Blanca afectados por los últimos temporales. Agradecemos la atención del Director de Vialidad Néstor Álvarez y las gestiones de Mauro Moccero, que se contactó con los demás organismos provinciales para poder estar hoy trabajando para dar soluciones a Huanguelén”, subrayó el intendente.

Acciones inmediatas y plan de intervención

Desde el lunes posterior al temporal, el Municipio envió de inmediato una retroexcavadora para trabajar en la localidad. En paralelo, se realizó un relevamiento aéreo, donde se detectaron canales clandestinos entre Pasman y Huanguelén. Estas irregularidades fueron denunciadas ante la Autoridad del Agua (ADA) por ser uno de los factores que agravan los anegamientos.

El Municipio, junto a la Comisión Vial Municipal —dirigida por la Ingeniera María José Gianquinto— y con el acompañamiento técnico del profesional huanguelenense René Cabrera, iniciará tareas sobre el camino a Nevada y en el sector de Otoño (Ruta N° 60), donde se proyecta canalizar seis kilómetros para controlar el ingreso de agua a la localidad.

También se planifica la limpieza del canal existente entre Guaminí y el acceso a Huanguelén, lo que permitirá reducir el impacto de las precipitaciones.

Por su parte, la Dirección Provincial de Hidráulica realizará nivelaciones en los canales que unen la zona de Zentena con el canal El Pescado, y entre el acceso a Huanguelén y el mismo canal, con el fin de definir la mejor alternativa de canalización: sobre la Ruta 60 o el camino Zentena–Ombú.

Estas intervenciones se ejecutarán con maquinaria del Municipio, la Comisión Vial Municipal y equipos enviados por la Provincia.

Estudio integral y planificación a largo plazo

El intendente informó que el Municipio ya cuenta con la aprobación de un estudio integral del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que analizará el comportamiento del agua en todo el distrito hasta febrero de 2027. Este trabajo permitirá planificar obras de fondo y prevenir futuras emergencias hídricas.

“Estamos trabajando con responsabilidad, planificación y el acompañamiento de la Provincia para cuidar a nuestra comunidad. Queremos transmitir tranquilidad a los vecinos de Huanguelén: el trabajo conjunto ya está en marcha y las soluciones llegarán”, afirmó Moccero.

Trabajo conjunto con la Junta Comunitaria y compromiso vecinal

Durante la jornada, se desarrolló una reunión entre vecinos de Huanguelén, autoridades municipales y profesionales provinciales, encabezada por el Jefe de Hidráulica Provincial, Martín Peralta, junto a representantes de la ADA, Vialidad Bonaerense, la empresa Giaqueoia, la Junta Comunitaria de Huanguelén y la Comisión Vial Municipal.

Se recorrieron cuatro puntos críticos del casco urbano para realizar observaciones técnicas y planificar las intervenciones más urgentes. En cada uno de ellos, se acordó avanzar con mediciones y nivelaciones que permitan definir soluciones precisas y sostenidas.

El encuentro reflejó el compromiso conjunto de las instituciones y la comunidad, que trabajan de manera coordinada para superar la emergencia y mejorar las condiciones hídricas de la localidad.