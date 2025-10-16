Moccero: "Queremos fortalecer un modelo de arraigo local"

Mauro Moccero llamó a la unidad y al trabajo conjunto en la apertura de la 106° Exposición Rural de Coronel Suárez

El intendente interino de Coronel Suárez, Mauro Moccero, participó del acto de apertura de la 106° Exposición Rural, donde destacó el rol del campo en la economía del distrito, el trabajo articulado entre el Municipio y los productores, y la importancia de seguir apostando al desarrollo local y al arraigo.

Durante su discurso, Moccero reconoció el esfuerzo de quienes integran la comisión de la Sociedad Rural, encabezada por el médico veterinario Benjamín Orliacq, y valoró la conducción joven y renovada de la institución.

Subrayó que el agro representa más de la mitad de la facturación del distrito, con un impacto directo en el comercio, los servicios y la industria. “Para nosotros es fundamental seguir acompañando y trabajando en conjunto con los productores y las instituciones del campo”, afirmó.

Reconocimiento al trabajo durante las inundaciones

El jefe comunal también destacó la labor conjunta que se realizó durante las inundaciones de marzo, así como el acompañamiento del Municipio con maquinaria vial provincial para mitigar los daños.

“Queremos fortalecer un modelo de arraigo local, donde los jóvenes puedan quedarse, formarse y desarrollarse en su ciudad, por eso invertimos en nuestro Centro Regional Universitario Suarense (CREUS)”, remarcó Moccero.

Una visión de futuro basada en la producción

Con una mirada de proyección, el intendente interino impulsó la idea de un “nacionalismo productivo”, orientado a defender el trabajo local y la producción nacional. “Cuando hablo de nacionalismo productivo, me refiero a defender lo nuestro, a apoyar a quienes transforman desde el trabajo, desde el esfuerzo, desde la producción”, sostuvo.

Finalmente, cerró su mensaje con un llamado a la unidad y al compromiso colectivo. “Transitemos juntos este camino, con nuestras diferencias, pero con un mismo objetivo: que los suarenses vivamos mejor y nos sintamos orgullosos de lo que somos.”

El discurso, marcado por el reconocimiento, el diálogo y el desarrollo, reafirmó la voluntad del gobierno municipal de continuar trabajando junto al campo por el crecimiento de Coronel Suárez.

Nuevas oficinas de Licencias de Conducir e Inspección

En el marco de las mejoras en la gestión municipal, el intendente interino Mauro Moccero inauguró las nuevas oficinas de Licencias de Conducir e Inspección, junto a la coordinadora general del área Cintia Fuhr y el secretario de Gobierno Gastón Duarte.

El nuevo espacio, ubicado en Belgrano 827 (ex COPRODESU), está pensado para optimizar la atención de los vecinos, agilizar los trámites y garantizar un entorno más ordenado y confortable.

Durante el acto, Moccero destacó la importancia de invertir en infraestructura pública que impacte directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. “Mejorar los lugares donde los vecinos realizan sus trámites es también mejorar su calidad de vida. Queremos que cada persona que se acerque a la Municipalidad, en este caso a las oficinas de Licencias e Inspección, encuentre un servicio eficiente, rápido y en condiciones adecuadas”, expresó.

Las nuevas instalaciones ya se encuentran en funcionamiento y a disposición de todos los vecinos que necesiten gestionar su licencia de conducir o realizar trámites vinculados con el área de inspección municipal.