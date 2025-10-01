Gestión Moccero reconoció el accionar del ministro Javier Alonso y la Policía Bonaerense
La gestión que encabeza el intendente de Coronel Suárez destacó el accionar del titular de la cartera de Seguridad bonaerense y de la Policía en el marco del operativo que permitió la detención de los imputados en el triple femicidio de Florencio Varela.Municipales01 de octubre de 2025Soledad Castellano
Desde la Gestión de Gobierno Municipal que encabeza el Intendente Ricardo Moccero, junto al Secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte, felicitaron y reconocieron públicamente el accionar del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y de la Policía Bonaerense, por "el impecable operativo que permitió la detención de los imputados en el triple femicidio de Florencio Varela, desarticulando además una organización narco con ramificaciones internacionales", indicaron.
Desde la gestión que encabeza el alcalde de Coronel Suárez se indicó que "Se trató de un operativo de alta precisión logística, planificación seria y accionar responsable, que deja en claro que el narcotráfico se combate con datos, decisión política y profesionalismo".
!El compromiso asumido por el ministro Alonso, junto a las fuerzas de seguridad bonaerenses, prestigia la política y la tarea de la fuerza, demostrando que es posible actuar con responsabilidad, respeto y sin oportunismos políticos, priorizando la seguridad de cada bonaerense", se sostuvo.
"Este accionar marca un rumbo claro: el de una Provincia que enfrenta al narcotráfico con la firmeza y la seriedad que la situación exige", expresaron desde la gestión Moccero.
Nardini: "Primero la Patria es un instrumento de construcción política complementario"
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, presentó "Primero La Patria". Se trata de agrupación política dentro del Movimiento Nacional Justicialista.
"Qué alegría me da que se haya retomado el contacto entre Milei y Macri", dijo Ramón Lanús
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, celebró desde redes que el expresidente Mauricio Macri haya retomado contacto con el actual mandatario Javier Milei.
Cascallares inauguró la 9° Feria Internacional del Libro en el aniversario de Almirante Brown
El intendente Mariano Cascallares encabezó la apertura de la feria cultural más importante de la región, con una grilla de más de 150 actividades gratuitas.
Boto firmó convenio con la ministra Díaz
El intendente de Luján, Leo Boto, y la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, firmaron el convenio para el desarrollo de la segunda etapa del programa “Comunidades sin Violencias”.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta revela la imagen de Milei a semanas de las elecciones
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Encuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.