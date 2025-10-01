Gestión Moccero reconoció el accionar del ministro Javier Alonso y la Policía Bonaerense

La gestión que encabeza el intendente de Coronel Suárez destacó el accionar del titular de la cartera de Seguridad bonaerense y de la Policía en el marco del operativo que permitió la detención de los imputados en el triple femicidio de Florencio Varela.

Desde la Gestión de Gobierno Municipal que encabeza el Intendente Ricardo Moccero, junto al Secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte, felicitaron y reconocieron públicamente el accionar del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y de la Policía Bonaerense, por "el impecable operativo que permitió la detención de los imputados en el triple femicidio de Florencio Varela, desarticulando además una organización narco con ramificaciones internacionales", indicaron.

Desde la gestión que encabeza el alcalde de Coronel Suárez se indicó que "Se trató de un operativo de alta precisión logística, planificación seria y accionar responsable, que deja en claro que el narcotráfico se combate con datos, decisión política y profesionalismo".

!El compromiso asumido por el ministro Alonso, junto a las fuerzas de seguridad bonaerenses, prestigia la política y la tarea de la fuerza, demostrando que es posible actuar con responsabilidad, respeto y sin oportunismos políticos, priorizando la seguridad de cada bonaerense", se sostuvo.

"Este accionar marca un rumbo claro: el de una Provincia que enfrenta al narcotráfico con la firmeza y la seriedad que la situación exige", expresaron desde la gestión Moccero.

