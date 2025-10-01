Bullrich destroza a Espert: “No podemos aceptar aliados del narco”
Patricia Bullrich le marcó la cancha a Espert: lo vinculó con el narco Fred Machado y pidió explicaciones urgentes. La interna libertaria al rojo vivo.Política01 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encendió la polémica en medio de la campaña y le pidió al economista y candidato a diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, que aclare su relación con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado.
En declaraciones radiales, la funcionaria fue tajante: “Nosotros, que combatimos con todo al narcotráfico, no podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata de ese delito. Es muy importante aclarar la situación ya”.
La denuncia que detonó el escándalo
El episodio se desató luego de que el dirigente social Juan Grabois presentara una denuncia judicial contra Espert, basada en documentos de la justicia de Texas que lo vincularían con Machado. Según ese expediente, el empresario le habría girado 200 mil dólares en 2019 al ahora candidato de Milei.
“Hace falta una explicación”, insistió Bullrich, quien también compite en estas elecciones como candidata a senadora.
El impacto en la campaña de Espert
En las últimas horas, la presión sobre Espert creció dentro de la propia Libertad Avanza. Mientras el presidente Javier Milei intentó desestimar el tema al calificarlo como “chimentos de peluquería” y una “operación para ensuciar”, lo cierto es que el escándalo narco domina cada una de las apariciones del economista.
Según fuentes del oficialismo, varios dirigentes libertarios admiten en privado lo que Bullrich planteó públicamente: la situación le complica seriamente la campaña a Espert, que apenas logra esquivar preguntas sobre su supuesta relación con Machado.
La interna libertaria, al rojo vivo
Las palabras de Bullrich no pasaron inadvertidas. No solo pusieron en aprietos a Espert, sino que también generaron un ruido interno en la fuerza de Milei. El jefe de Estado fue quien eligió a “El Profe” como cabeza de lista, pero ahora enfrenta reclamos para que lo deje caer.
Bullrich fue aún más lejos al sugerir que el candidato podría tener que bajarse de su postulación. “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya, ya hay que aclararla, ya”, sentenció la ministra.
El choque expuso una grieta interna en el oficialismo, en pleno arranque de una campaña marcada por el escándalo narco.
La Justicia analiza mandar la denuncia a Espert a Comodoro Py
Escándalo en campaña: Grabois denunció a Espert por fondos narcos y la Justicia de San Isidro define si la causa pasa a Comodoro Py. Todos los detalles.
“Hay un narco que financia políticos”: la denuncia de Mena por la "doble vara" de la Corte
El ministro de Justicia bonaerense cuestionó que la Corte demoró más de tres años la extradición de Federico “Fred” Machado, mientras rechazó en pocas semanas recursos de Cristina Fernández de Kirchner, y exigió explicaciones sobre los vínculos del legislador José Luis Espert con el financiamiento delictivo.
“Olía a justicia”: imputan a dirigente libertario por reivindicar al Falcon verde de la dictadura
La Fiscalía de La Plata acusó a Jorge Pablo Cabrera, presidente de La Libertad Avanza en Punta Indio y exsuboficial de la Armada, por “ejercicio abusivo de la libertad de expresión” y advirtió que sus dichos atentan contra la memoria colectiva y la democracia.
Kicillof anunció que la Provincia hará la última etapa del Salado
La Provincia se hará cargo de la quinta y última etapa del Plan Maestro del Río Salado, una obra central para terminar con los ciclos de inundaciones que golpean de lleno al agro bonaerense.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta revela la imagen de Milei a semanas de las elecciones
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Encuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.