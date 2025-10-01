Bullrich destroza a Espert: “No podemos aceptar aliados del narco”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encendió la polémica en medio de la campaña y le pidió al economista y candidato a diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, que aclare su relación con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado.

En declaraciones radiales, la funcionaria fue tajante: “Nosotros, que combatimos con todo al narcotráfico, no podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata de ese delito. Es muy importante aclarar la situación ya”.

La denuncia que detonó el escándalo

El episodio se desató luego de que el dirigente social Juan Grabois presentara una denuncia judicial contra Espert, basada en documentos de la justicia de Texas que lo vincularían con Machado. Según ese expediente, el empresario le habría girado 200 mil dólares en 2019 al ahora candidato de Milei.

“Hace falta una explicación”, insistió Bullrich, quien también compite en estas elecciones como candidata a senadora.

El impacto en la campaña de Espert

En las últimas horas, la presión sobre Espert creció dentro de la propia Libertad Avanza. Mientras el presidente Javier Milei intentó desestimar el tema al calificarlo como “chimentos de peluquería” y una “operación para ensuciar”, lo cierto es que el escándalo narco domina cada una de las apariciones del economista.

Según fuentes del oficialismo, varios dirigentes libertarios admiten en privado lo que Bullrich planteó públicamente: la situación le complica seriamente la campaña a Espert, que apenas logra esquivar preguntas sobre su supuesta relación con Machado.

La interna libertaria, al rojo vivo

Las palabras de Bullrich no pasaron inadvertidas. No solo pusieron en aprietos a Espert, sino que también generaron un ruido interno en la fuerza de Milei. El jefe de Estado fue quien eligió a “El Profe” como cabeza de lista, pero ahora enfrenta reclamos para que lo deje caer.

Bullrich fue aún más lejos al sugerir que el candidato podría tener que bajarse de su postulación. “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya, ya hay que aclararla, ya”, sentenció la ministra.

El choque expuso una grieta interna en el oficialismo, en pleno arranque de una campaña marcada por el escándalo narco.