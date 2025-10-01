La Justicia analiza mandar la denuncia a Espert a Comodoro Py

La denuncia de Grabois y el futuro de la causa

La Justicia Federal de San Isidro quedó a cargo de la denuncia que presentó Juan Grabois contra el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por presunto financiamiento ilegal con fondos vinculados al narcotráfico.

El juez Lino Mirabelli fue sorteado para intervenir, aunque lo primero que hará será certificar si la causa se conecta con otra investigación que desde 2021 lleva adelante Marcelo Martínez De Giorgi en los tribunales de Comodoro Py. Si los hechos se consideran parte del mismo expediente, la denuncia se unificaría en Retiro.

Los u$s200.000 de Federico “Fred” Machado

El eje de la presentación apunta a una transferencia de 200 mil dólares que Espert habría recibido en febrero de 2020 de parte de Federico “Fred” Machado, empresario argentino con nacionalidad estadounidense detenido en el país y requerido en extradición por la justicia de Estados Unidos en una causa por narcotráfico y fraude.

El vínculo entre Espert y Machado no es nuevo: ya en 2019 el libertario agradeció públicamente al empresario por un vuelo privado a Viedma, y en 2021 fue denunciado por no declarar aportes privados en su campaña presidencial.

Machado, detenido y con pedido de extradición

Machado está preso en la Argentina mientras la Corte Suprema analiza el pedido de extradición a EE.UU. En paralelo, el empresario pidió ser reconocido como refugiado político en el país, alegando “persecución y violación de derechos humanos” en territorio norteamericano, pero su solicitud fue rechazada por la Conare.

En los documentos incorporados a la causa en Texas, fiscales estadounidenses incluyeron un documento contable que menciona el pago de 200 mil dólares a Espert, cifra que hoy vuelve a estar en el centro de la investigación.

La respuesta de Espert y el respaldo de Milei

El diputado reconoció su vínculo con Machado aunque buscó despegarse: “En 2019 me llevó en su avión a presentar mi libro. Si hubiera sabido quién era, no lo habría agradecido”. Sin embargo, hasta ahora no dio explicaciones sobre la transferencia de dinero.

El presidente Javier Milei salió a defenderlo y denunció una campaña en su contra: “Son chimentos de peluquería, operaciones para ensuciar. Se lo ensució en 2019, en 2021 y ahora otra vez”.

El peronismo pide apartarlo del Congreso

En paralelo, el caso se metió de lleno en la arena política. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó que exigirán que Espert sea removido de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, clave para el debate del Presupuesto 2026.

“No se puede debatir seriamente el Presupuesto con un diputado con vínculos narcos al frente de la comisión”, escribió Martínez en X.

Con dos causas abiertas y un frente judicial cada vez más complejo, el futuro de Espert en el Congreso quedó bajo la lupa, a días de que arranque el debate presupuestario.