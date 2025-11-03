El Gobierno busca desarticular la estructura sindical, advirtió Sturzenegger
En Madrid, Federico Sturzenegger lanzó que el Gobierno argentino busca “desarticular la estructura” gremial mediante convenios por empresa. Todos los detalles.Política03 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentó este lunes ante empresarios españoles en Madrid y lanzó una frase que sacudió: el Gobierno buscará “desarticular la estructura” de los gremios, al priorizar los convenios por empresa frente a los convenios colectivos por actividad.
La presentación fue en el marco del Encuentro Empresarial organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la embajada argentina en España, con unos 200 invitados entre empresarios, emprendedores argentinos radicados en España, diplomáticos y simpatizantes de La Libertad Avanza.
De Italia al nordeste argentino: el ejemplo para justificar la reforma
Sturzenegger comparó la situación argentina con la de Italia. Explicó que “tenemos negociaciones salariales que son nacionales y sectoriales… eso también nos pasa en Argentina: todo el nordeste del país tiene problemas de empleo porque le imponen condiciones de Buenos Aires”.
El ministro enfatizó: “Nuestra situación es como en Italia… y este es el punto central que tenemos que cambiar: la federalización de las negociaciones colectivas. Esto es básicamente que las condiciones de trabajo se puedan pautar en cada lugar”.
El orden de prelación cambia totalmente el poder
Al ser consultado por la posible reacción del sindicalismo ante una reforma laboral, Sturzenegger fue claro: “Cuando se cambia el orden de la prelación, es decir, si el convenio por empresa prevalece por sobre el convenio que hace el sindicalismo a nivel nacional, se desarticula esa estructura. El orden de la prelación cambia totalmente el poder. Por eso, vamos a tener que bailar si queremos hacer esto”.
Este planteo es coherente con lo anunciado por el presidente Javier Milei después de su triunfo electoral: la reforma laboral figura como una de las prioridades legislativas, con un proyecto de ley encabezado por la diputada libertaria Romina Diez que propone modificaciones en jornada de trabajo, indemnizaciones y convenios colectivos.
Gira española, inversiones y cautela
El ministro llegó a Madrid invitado para participar de la Conferencia Internacional de Banca organizada por el Banco Santander, y su agenda incluyó reuniones políticas con figuras como el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox, Santiago Abascal; y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.
En cuanto a inversiones y privatizaciones, sectores clave de la agenda oficial, Sturzenegger manifestó cautela: “Argentina fue un mal alumno durante mucho tiempo. Por eso, tomamos este proceso con mucha tranquilidad, sabiendo que nuestra responsabilidad es hacer las cosas bien y, en el tiempo que corresponda, esas inversiones van a llegar”.
Sin polemizar con Macri y con humor incluido
Consultado por las críticas del ex presidente Mauricio Macri en redes sociales tras el desplazamiento de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, Sturzenegger evitó la controversia: “Prefiero no opinar sobre eso. Pro va a ser un aliado importantísimo para nosotros en el Congreso. Los necesitamos”.
Además, en tono distendido, el ministro bromeó con la introducción de la Boleta Única de Papel. “La gran sorpresa que nos hemos llevado es que el kirchnerismo, ese cuco o kuka… ¿se entienden esas palabras acá en España?”, dijo ante el público, generando risas.
Por último, elogió el uso de redes sociales por parte de Milei: “Tengo un arma potentísima, que es X o Twitter… yo anuncio una desregulación, lo posteo… el Presidente lo retuitea. Entonces el lobby en contra de la medida entiende que el Presidente ya se jugó. Milei nos empodera haciendo eso”.
Kicillof desafía a Milei: presentó el Presupuesto y habló de abandono nacional
En modo político, Axel Kicillof lanzó el Presupuesto bonaerense y acusó al Gobierno nacional de “abandonar sus responsabilidades”. Mirá todo lo que dijo.
Tapia, bajo fuego: el escándalo financiero que golpea a su círculo cercano
El presidente de la AFA vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Una investigación judicial por presunto lavado de más de $6000 millones involucra a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, la empresa que patrocinó la Liga Profesional y la Selección argentina.
Máximo Kirchner no cede y se calienta la pulseada con Magario por el PJ
Con la vicegobernadora decidida a competir, Máximo Kirchner negó cualquier discusión sobre la conducción del PJ y calificó las versiones que circulan como “operaciones”, mientras Otermín se perfila como alternativa de consenso.
Con intendentes aliados, Kicillof presenta el Presupuesto 2026
El gobernador bonaerense busca exhibir respaldo político en un momento clave, tras la derrota electoral y en medio de las diferencias con la oposición por la falta de acuerdos previos.
Elecciones 2025: el escrutinio dejó firme el mapa político
El escrutinio definitivo confirmó los triunfos libertarios y peronistas en cinco provincias, pero Buenos Aires sigue en vilo. ¿Qué se sabe del conteo?
¿Cómo quedará la Cámara de Diputados tras la ruptura del PRO?
La salida de siete legisladores del PRO hacia las filas de Javier Milei reordena el tablero político en el Congreso. Con los pases, LLA alcanza el tercio de bancas que le garantiza blindar sus decretos y marcar la agenda legislativa.
Aumentan los alquileres: qué contratos suben y cuánto deberán pagar los inquilinos
En noviembre vuelven a actualizarse los valores de los alquileres en todo el país. Las subas dependerán del tipo de contrato y del índice aplicado en cada caso.