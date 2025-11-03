Caputo mueve las fichas: Alejandro Lew reemplaza a Quirno

La UCA reveló que uno de cada seis asalariados pasa hambre
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció este lunes la designación de Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas de la Nación, en reemplazo de Pablo Quirno, quien fue recientemente nombrado como canciller.
“Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales”, escribió Caputo en su cuenta de X.
Lew no es un nombre nuevo dentro del gabinete económico. Durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei, se desempeñó como director y vicepresidente segundo del Banco Central (BCRA), hasta su renuncia en julio de 2024. Su salida permitió el ingreso del economista Baltasar Felipe Romero Krause, quien completará el mandato legal hasta 2028.
Antes de su paso por la función pública, Lew fue director financiero (CFO) de YPF y de otras empresas energéticas, además de ocupar cargos relevantes en bancos internacionales. Su perfil técnico y su experiencia en finanzas corporativas lo posicionan como una figura clave para reforzar la gestión del Tesoro en un contexto de alta sensibilidad económica.
La designación se concretó después de varios días de hermetismo en el Ministerio de Economía. Según fuentes oficiales, la decisión final dependía de la aprobación de la Casa Rosada. En los pasillos del Gobierno circuló la versión de que el reemplazante de Quirno podría ser José Luis Daza, actual secretario de Política Económica, lo que generó especulaciones sobre una posible unificación de ambas áreas.
Finalmente, Caputo optó por Lew, consolidando así la estructura técnica de su equipo económico y descartando los rumores de reestructuración interna.
El nombre de Lew había tomado relevancia en 2023, cuando —según fuentes del entorno del entonces ministro y candidato presidencial Sergio Massa— fue señalado como uno de los responsables del faltante de combustibles que afectó al país en las semanas previas al balotaje.
Poco después, a fines de noviembre de ese año, fue despedido de YPF a pedido del Ministerio de Economía. Pese a aquel episodio, su regreso a la función pública muestra el respaldo político de Caputo y la apuesta por un perfil financiero con experiencia en el sector energético y bancario.
Con la incorporación de Lew, el equipo económico de Caputo busca reafirmar la continuidad de la línea técnica en el manejo de la deuda y las finanzas públicas, en medio de las negociaciones con organismos internacionales y la reconfiguración del gabinete tras la salida de Quirno.
El nombramiento también se interpreta como un intento de estabilizar las áreas clave del Palacio de Hacienda, luego de semanas de incertidumbre interna sobre los cambios en el organigrama económico.
