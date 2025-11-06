Ishii fue designado vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO
El intendente de José C. Paz y Secretario Ejecutivo de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje UNESCO, Mario Ishii, representa al país en un encuentro internacional organizado por UNESCO que reúne a 56 ciudades de la región.Municipales06 de noviembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de José C. Paz y Secretario Ejecutivo de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje UNESCO, Mario Ishii, participa como disertante en el II Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, que se desarrolla del 5 al 7 de noviembre en la ciudad de La Paz, México.
El evento, que congrega a 56 representantes de ciudades del aprendizaje de Latinoamérica y expertos internacionales, fue inaugurado por el Sr. Raúl Valdés Cotera, Coordinador Ejecutivo de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, y la Alcaldesa anfitriona, Milena Paola Quiroga Romero.
Tres jornadas de intercambio y cooperación
Durante tres días de trabajo intensivo, el Foro llevará adelante conferencias y conversatorios orientados a conocer las experiencias de todas las ciudades en relación al aprendizaje a lo largo de la vida y el rol de los gobiernos locales en los nuevos desafíos educativos y sociales.
El encuentro constituye un espacio privilegiado para compartir experiencias y aprender desde el entorno y las comunidades, analizando su adaptación a las nuevas realidades que enfrentan las ciudades de Latinoamérica.
Palabras del Intendente Ishii
A través de sus redes sociales, Ishii expresó: "Me enorgullece participar en el Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica que se realiza en La Paz, México, junto a representantes de 56 ciudades y expertos internacionales".
Y agregó: "Se trata de un espacio de diálogo y cooperación para fortalecer el aprendizaje a lo largo de la vida en el que compartiremos tres jornadas de experiencias y desafíos sobre el rol de los gobiernos locales en la educación y el desarrollo comunitario. Es un honor representar a la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje en este encuentro internacional".
Un compromiso con la educación y el desarrollo local
La participación de José C. Paz en este foro internacional refuerza el compromiso del municipio con la educación continua y el desarrollo comunitario, posicionando a la ciudad como referente en políticas educativas innovadoras a nivel nacional y regional.
El evento reúne a alcaldes, académicos y representantes de ONGs, consolidándose como un espacio fundamental para la construcción colaborativa de políticas públicas educativas desde los gobiernos locales.
Ishii fue designado vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO
El intendente municipal de José C. Paz, Mario Alberto Ishii fue designado vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO para Latinoamérica, un reconocimiento internacional que destaca la transformación educativa que viene impulsando en José C. Paz. La distinción llegó durante el II Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, que se desarrolla en La Paz, Baja California Sur, México, y reúne a 56 ciudades de la región junto a expertos internacionales.
La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO nuclea a 353 ciudades de 78 países, beneficiando a 390 millones de habitantes con oportunidades educativas a lo largo de toda la vida. La meta global es garantizar para 2030 el acceso universal al aprendizaje continuo.
En su exposición ante líderes mundiales, Ishii defendió la educación pública como herramienta de cambio: "La enseñanza cambia a las personas que cambiarán al mundo".
Este nuevo rol internacional se suma al protagonismo que el senador electo de Fuerza Patria alcanzó en la 6ta Cumbre Internacional de la UNESCO, realizada en Arabia Saudita en diciembre de 2024, donde presentó el modelo educativo de José C. Paz como ejemplo para el mundo.
