El alcalde municipal del distrito de Saladillo, José Luis Salomón, viajó a la ciudad de La Plata en donde formó parte de la comitiva que se reunió con el gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

En dicha reunión se firmaron contratos de leasing para la compra de bienes de capital en los municipios. Fue en el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno, donde entre los firmantes estuvo el alcalde de Saladillo, José Luis Salomón.

“Sabemos que la situación económica es muy complicada en todos los municipios de la provincia y que no hay perspectivas de mejora si el Gobierno nacional no modifica sus políticas económicas”, sostuvo Kicillof y agregó: “Frente a ello, desde la Provincia fortalecemos esta iniciativa de la banca pública que permite a los distritos acceder a maquinarias y bienes de capital que son fundamentales para realizar las obras que llevan bienestar a las y los bonaerenses”.

A través de la “Línea Municipios 2025” de Provincia Leasing los distritos acceden a una financiación del 100% y hasta 48 cuotas para la compra de equipos de salud, maquinarias, equipamiento de construcción y vehículos. En el caso de los préstamos, ascienden a $2.803 millones y serán destinados a la adquisición de móviles, maquinaria vial y equipamiento hospitalario.

Por su parte, Cuattromo remarcó: “Aún en un contexto muy complejo para la actividad, el Banco Provincia sigue trabajando para acercar a todos los municipios las herramientas que sirvan para brindar soluciones concretas y mejorar el día a día de los bonaerenses”.

En esta ocasión suscribieron los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Campana, Luis Gómez (interino); de General Las Heras, Javier Osuna; de General Rodríguez, Mauro García; de José C. Paz, Lorena Espina (interina); de Mercedes, Juan Ustarroz; de San Cayetano, Alejo Christiansen (interino); y de San Vicente, Nicolás Mantegazza.

Asimismo, los intendentes de Saladillo, José Luis Salomón, y de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, firmaron préstamos para la adquisición de maquinaria vial, vehículos y equipamiento hospitalario. En tanto, Franco Flexas, de General Viamonte, suscribió ambos convenios.

Estuvieron presentes también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

Salomón mantuvo una reunión en el Instituto de la Vivienda bonaerense

El Intendente municipal del distrito de Saladillo, José Luis Salomón, durante su viaje a la capital bonaerense también realizó gestiones en materia de viviendas. En efecto, el alcalde, acompañado por el Secretario de Obras y Servicios Publicos Ingeniero Guillermo Candia, mantuvo una reunión con el Administrador del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Diego Menéndez.



Durante el encuentro se acordó el tema de agilizar la entrega de las 13 viviendas construidas en la ciudad y que están finalizadas para ser entregadas a los propietarios que fueran adjudicados oportunamente mediante el sorteo público ante Escribano.

Salomón inauguró Sinergya

El alcalde inauguró Sinergya, Servicio Integral de Salud, un nuevo centro destinado a brindar atención sanitaria y bienestar a la comunidad.

La inauguración contó con la presencia del Intendente José Luis Salomón y del equipo de la Secretaría de Desarrollo Local, representado por Vladimir Wuiovich y Victoria Irañeta, quienes acompañaron a los impulsores en la apertura oficial del establecimiento.