Tras la derrota de Fuerza Patria en las elecciones nacionales del pasado domingo 26 de octubre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió una extensa carta. Con los resultados donde el peronismo también perdió en la provincia de Buenos Aires, CFK analizó "todos los gobernadores peronistas (Ziliotto de La Pampa, Quintela de La Rioja, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Insfrán de Formosa) ganaron en estas elecciones parlamentarias". En ese sentido, explicó que lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires "obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento".

La misiva publicada por CFK generó respuestas de intendentes y, entre ellos, quien marcó su postura es el alcalde de Escobar, Ariel Sujarchuk. "Leí con atención el documento difundido por CFK porque su análisis siempre es inteligente y sagaz. Por caso, coincido en la gran influencia de Trump en esta elección. Su explicito respaldo sirvió de salvavidas para un gobierno sin rumbo económico que había perdido la iniciativa política. El rumbo sigue sin encontrarlo pero con el triunfo electoral recuperó la agenda", dijo el alcalde.

Ahora bienm desde redes, Ariel Sujarchuk, le respondió a CFK y cuestionó la falta de participación de los intendentes en la conformación de las listas nacionales y aseguró que el armado de octubre estuvo dominado por “figuras mediáticas” y no por dirigentes con presencia territorial.

En ese sentido, el alcalde remarcó que, a diferencia de la elección de septiembre, en la que los jefes comunales tuvieron protagonismo, en los comicios nacionales “no se abrió el juego” para debatir estrategias ni organizar la campaña.

Sujarchuk defendió el desdoblamiento electoral



El alcalde, desde su comunicado en redes, defendió la estrategia del desdoblamiento electoral impulsado por el gobernador Axel Kicillof. En su opinión, desdoblar los comicios permitió buenos resultados en los concejos deliberantes y en la Legislatura bonaerense. Para Sujarchuk, la falta de poder territorial en las listas nacionales debilitó al peronismo en la competencia con La Libertad Avanza.

Por otro lado, advirtió que omitir el rol de los municipios en el análisis de los resultados “fomenta la división del campo nacional y popular”.

En su análisis, el jefe comunal planteó la necesidad de una autocrítica profunda y de reconstruir un programa político con visión de futuro, basado en los principios históricos del movimiento.

"Hay otro camino"

El alcalde municipal del distrito de Escobar, Ariel Sujarchuk, compartió el comunicado de los alcaldes de Movimiento Derecho al Futuro, quienes aseguran que "hay otro camino". Los más de 40 jefes comunales que integran el espacio que desde el año pasado se referencia en el gobernador Axel Kicillof consideraron que el resultado de las elecciones legislativas “constituye un punto de partida sólido para lo que viene”.

“Corresponde revisar con humildad y seriedad las dificultades que tuvimos para ampliar nuestra base electoral y para integrar a distintos compañeros peronistas que finalmente decidieron competir en listas alternativas que, en conjunto, recolectaron más de 300.000 votos. Dificultades que, sin duda, obedecen a múltiples factores y que deben analizarse con humildad, no para repartir culpas, sino para mejorar y fortalecer nuestro trabajo político de cara a los desafíos que vienen”, con esas palabras, los intendentes nucleados en el Movimiento Derecho al Futuro analizaron los resultados bonaerenses de la última elección del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.