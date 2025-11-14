Scaloni: "Los jugadores se juegan estar en un Mundial"

La Selección argentina ya está en Luanda para disputar su último amistoso de la fecha FIFA de noviembre frente a Angola, y también su última presentación antes de 2026. Tras el arribo de la delegación, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que dejó varias definiciones sobre el equipo, el rol de Lionel Messi, el armado del plantel y el significado del encuentro.

Un amistoso con valor: lo que espera Scaloni del equipo

En el inicio de su presentación, el entrenador se refirió a cómo afrontará el equipo este partido especial por el contexto angoleño: “Las bajas las reemplazamos con los chicos que estábamos siguiendo y que podían tener la oportunidad. Aunque no estaban en la primera lista, los subimos y nos viene bien para verlos y confirmar lo que pensábamos. Son chicos válidos y nos pueden aportar. El equipo lo tengo decidido, va a ser totalmente de confianza, que ha jugado mucho. Mañana serán de la partida muchos chicos campeones del mundo, así que la gente podrá disfrutar. Esperemos que la gente disfrute, es importante para Angola por su festejo de la Independencia".

Esta será la última presentación de la Selección hasta 2026, un dato que destaca la relevancia del partido más allá de su carácter amistoso.

Messi confirmado: cuánto jugará y qué espera el cuerpo técnico

Una de las consultas más esperadas giró en torno a la presencia de Lionel Messi, y Scaloni no dejó dudas: “Va a jugar, no sé cuántos minutos, pero va a ser de la partida seguramente, después se verá. La gente lo va a poder ver".

Además, analizó al rival y su potencial: “Los jugadores de Angola sí los conozco, tiene jugadores en muy buenos equipos de Europa, liga de Italia, España. Jugadores conocidos, con buenas individualidades. Será un rival complicado. En el fútbol la superioridad hay que plasmarla, e intentar hacerlo bien mañana, para eso vinimos”.

Una pregunta inesperada sobre la ‘intensidad’ del juego

En medio de la conferencia, una consulta llamó su atención. Le preguntaron si el encuentro sería “un juego intenso o de fraternidad”. Sorprendido, Scaloni pidió que repitieran la pregunta y respondió con contundencia: “No, los partidos hay que jugarlos, se llama amistoso pero es el nombre solo, hay que jugarlos y dar el máximo. Los jugadores se tienen que mostrar con el entrenador para estar en la lista del Mundial, será difícil y duro”.

Barco, Lisandro Martínez y el gesto de Mastantuono

Scaloni también detalló qué pueden aportar algunos futbolistas en particular, incluidos aquellos que recibieron una oportunidad y quienes quedaron fuera de la lista pero decidieron igualmente acompañar al plantel.

Sobre Valentín Barco, Lisandro Martínez y Franco Mastantuono, el DT explicó: “Para eso están estos partidos porque confiamos por lo que vimos en los entrenamientos. Valentín puede jugar en diferentes posiciones, en el entrenamiento lo pusimos de lateral y en el medio, será en base a lo que veamos en el partido si le toca entrar. Está jugando y siendo importante en su equipo (Racing de Estrasburgo), está pronto para dar una mano.

Lisandro (Martínez) necesitamos verlo cómo está, en el grupo está bien y lo tenemos considerado, es un espaldarazo para que él pueda desarrollar estos meses que vienen y recupere el nivel que todos queremos.

Franco (Mastantuono) estaba en la prelista, nos comentaron el problema en el pubis y me dijo que le gustaría venir a estar con nosotros, y bienvenido sea. Estamos abiertos a estas cosas, nos gusta que los chicos quieran estar. No tenía un viaje muy largo, la idea era no hacerlo viajar pero estaba cerquita y se agradece ese gesto también”.

“No hay amistosos con esta camiseta”: Scaloni y el compromiso del plantel

Antes de concluir, el entrenador volvió a remarcar el valor del partido para la Selección, incluso ante un rival de menor jerarquía.

“Es un partido de fútbol entre dos selecciones. Siempre decimos que con la camiseta de la selección no hay partidos amistosos. Los jugadores se juegan estar en un Mundial, darán el máximo, después se verá el resultado. Lo importante es competir al máximo por esta camiseta. Se juegan mucho para convencer al entrenador estar en una lista en el Mundial”.

Finalmente, volvió a recibir la pregunta de siempre: ¿Messi estará en la Copa del Mundo 2026? La respuesta volvió a dejar el misterio: “No lo sé, yo no lo sé”.

Cómo llega la Selección al amistoso contra Angola

Argentina afronta este encuentro tras dos resultados positivos: un 6-0 ante Puerto Rico y un 1-0 frente a Venezuela. La convocatoria, además, tuvo bajas y sorpresas:

Se incorporaron Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía.

Fueron desafectados Enzo Fernández y tres jugadores del Atlético Madrid: Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, por trámites sanitarios.

Leandro Paredes permaneció en Argentina por molestias físicas.

Posibles formaciones para el partido

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.

Hora: 13:00 (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay) / 11:00 (Colombia, Ecuador, Perú y Miami) / 12:00 (Venezuela y Bolivia) / México (10:00).

Estadio: 11 de Noviembre

TV: Telefé y TyC Sports.