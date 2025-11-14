Rappallini cuestionó el discurso de Caputo y agitó el clima en la UIA

A menos de 24 horas de haber compartido escenario en la 31° Conferencia Industrial, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, lanzó un reclamo directo al ministro de Economía, Luis Caputo, por haber evitado hablar del sector fabril en uno de los eventos empresariales más importantes del año.

En declaraciones radiales, el líder industrial expresó su malestar por “la ausencia de una estrategia concreta de industrialización”, en un momento en el que la actividad manufacturera atraviesa niveles críticos de producción y empleo. “Me gustaría escuchar al ministro hablar un poco de la industrialización del país. Me parece que es lo que le falta a la Argentina para generar puestos de empleo”, afirmó.

El reproche reflotó tensiones latentes dentro de la entidad y expuso la preocupación del sector por la falta de un rumbo claro.

Caputo habló del dólar y de reservas, pero evitó mencionar a la industria

El jueves, Caputo encaró un auditorio repleto —unas 1.400 personas— y se enfocó en explicar la política cambiaria y la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central.

Sin embargo, evitó referirse a medidas para reactivar el sector industrial, no dio señales sobre un eventual programa fabril y repitió conceptos que ya había expresado en encuentros previos. “En la mayoría de los países, el dólar no flota libremente; no nos agrandemos”, sostuvo.

El mensaje no incluyó anuncios ni guiños al sector. Tampoco mencionó planes para la competitividad, el financiamiento o el empleo industrial.

Los reclamos de la UIA: impuestos, litigiosidad y falta de un plan fabril

Rappallini profundizó sus críticas luego del discurso del ministro y planteó una batería de temas pendientes para la industria: presión impositiva récord, un mercado laboral rígido y costos crecientes que erosionan la competitividad.

“El objetivo fundamental es tener una industria competitiva a nivel global. Si no, por más buenas intenciones que tengamos, la industria no va a crecer”.

El titular de la UIA afirmó que la presión impositiva ronda el 52% y reclamó una reforma fiscal capaz de eliminar tributos distorsivos y destrabar inversiones.

Mercado laboral y productividad

Respecto al empleo, remarcó la necesidad de reducir la litigiosidad y promover acuerdos que impulsen la productividad sin perder derechos laborales. “Si pretendemos vivir solamente de la venta de productos agrícolas, estamos en el horno”, advirtió.

Infraestructura, costos y el rol del ferrocarril

Entre las prioridades que mencionó la UIA, sobresalió la necesidad de avanzar en infraestructura logística —especialmente ferroviaria— para abaratar costos y potenciar la integración federal.

El diagnóstico fue claro: sin transporte eficiente, sin energía accesible y sin un marco regulatorio estable, la industria pierde terreno frente a los productos importados.

Las señales mixtas en la conferencia: expectativas y preocupación

La presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, sumó un tono político a la jornada. Según reconstruyó Infobae, el funcionario conversó con directivos industriales y anticipó que el Gobierno enviará en breve proyectos clave: la ley para blanquear dólares, el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

La reforma tributaria, en cambio, quedaría para más adelante.

Empresarios como Daniel Funes de Rioja, Luis Tendlarz, Alejandro Gentile, Pedro Reyna, Hugo Goransky y Gustavo Weiss pidieron precisiones sobre los plazos y la profundidad de los cambios.

El Gobierno, pese a las resistencias sindicales, ratificó su idea de avanzar en una reforma laboral en el marco del Consejo de Mayo.

Un sector que pide definiciones mientras crecen las importaciones

El escenario industrial sigue marcado por el estancamiento de la actividad, el avance de productos importados y costos internos que asfixian a las empresas. La discusión sobre la reforma tributaria permanece abierta y sin fechas claras, mientras que la falta de una política definida para el sector genera inquietud.

Rappallini buscó resumir el clima con un mensaje final: diálogo permanente y un plan industrial real para evitar que la Argentina dependa exclusivamente de sus productos primarios.