La Justicia cita a indagatoria a Diego Spagnuolo por presunta trama de sobornos en la ANDIS

El caso que sacudió a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a escalar en Comodoro Py. El juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, citó a indagatoria al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en el marco de la investigación por presuntos direccionamientos de contratos y un circuito de sobornos en compras de medicamentos e insumos de alto costo.

La audiencia quedó fijada para el 19 de noviembre a las 13, tres meses después de iniciado el expediente que terminó con el desplazamiento de Spagnuolo tras hacerse públicos audios en los que hablaba de coimas “del 5% al 8%”.

El avance judicial y el mapa de los acusados: Un esquema que habría operado desde 2023

La fiscalía determinó que la investigación se centra en maniobras presuntamente desplegadas en la ANDIS entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El juez avaló el pedido de Picardi, que además solicitó la indagatoria de otras 15 personas, entre exfuncionarios y empresarios vinculados a droguerías proveedoras del organismo.

Entre quienes deberán declarar figura Daniel Garbellini, exsubalterno de Spagnuolo. En esta etapa no fueron citados los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, ni Karina Milei, cuyo nombre apareció mencionado en los audios que dieron origen al caso.

Las presuntas maniobras: direccionamiento, sobreprecios y cartelización

Picardi describió un “esquema estructurado y sostenido” dentro de la agencia para direccionar contrataciones públicas mediante el sistema informático SIIPFIS, que brindaba una apariencia de transparencia.

La maniobra, según la investigación, se habría montado en dos etapas:

Restricción de competencia:

Manipulación del mecanismo de compulsa de precios para invitar siempre al mismo grupo de droguerías: Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A..

Esto habría consolidado un circuito cerrado que excluía competidores y garantizaba adjudicaciones reiteradas.

Escalada de precios y fragmentación de compras:

Una vez controlado el proceso, los proveedores habrían aumentado sostenidamente los valores adjudicados, sin justificación técnica ni comercial.

El expediente señala que estas empresas alternaban roles entre medicamentos e implantes auditivos para dar apariencia de competencia en procesos que, según la hipótesis fiscal, ya estaban definidos de antemano.

Montos millonarios y reparto de adjudicaciones

El fiscal detalló que Génesis S.A. y Profarma S.A. se repartieron el 93,11% de los $30.337 millones adjudicados en licitaciones reducidas entre julio de 2024 y agosto de 2025.

En paralelo, New Farma S.A. y Floresta S.A. obtuvieron:

51,67% de los $13.328 millones adjudicados en 2025 (hasta agosto)

50,36% de los $5.117 millones licitados entre septiembre y diciembre de 2024 en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos

Para Picardi, estos patrones muestran una “estructura organizada” destinada a asegurar continuidad operativa, repartir ganancias y encubrir los beneficios económicos del presunto esquema.

El impacto sobre el Programa Incluir Salud

La fiscalía remarcó que las maniobras se habrían realizado en perjuicio del Estado y, especialmente, de beneficiarios del Programa Incluir Salud, que asiste a personas con pensiones no contributivas sin cobertura médica.

Se trata de un universo vulnerable que incluye madres con siete hijos y adultos mayores en situación de pobreza.

La defensa contraataca: audios falsos y acusación de espionaje

Mientras la Justicia avanza, Spagnuolo intenta frenar la causa. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, pidió la nulidad del expediente y aseguró que los audios que originaron el escándalo fueron “editados o generados con IA” y que no corresponden a la voz de su defendido.

Incluso deslizó que Spagnuolo podría haber sido víctima de espionaje ilegal, argumento que buscaría debilitar la validez de las pruebas iniciales.

En esos audios, atribuidos al exfuncionario, se describía un sistema de retornos en compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina, e incluso se mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha en la Casa Rosada.

Lo que viene: un expediente que no desacelera

Con las indagatorias ya confirmadas, la causa entra en una fase clave. Los acusados deberán explicar su participación en las contrataciones que, según el Ministerio Público Fiscal, conformaron un entramado de direccionamientos, sobreprecios y pagos ilegales que habrían drenado millones destinados a cubrir necesidades básicas del sector de discapacidad.