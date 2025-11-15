El Senado volverá a mover su agenda después de semanas de tensión interna y maniobras cruzadas dentro del oficialismo. El 28 de noviembre, a las 11, jurarán los 24 senadores electos el pasado 26 de octubre, en una sesión preparatoria que recalentará el clima político antes del recambio institucional del 10 de diciembre, cuando esos legisladores asumirán formalmente sus bancas junto a los 127 nuevos diputados.

La Cámara alta retomará así la actividad en el recinto mientras el Gobierno nacional define una estrategia fragmentada para las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo evalúa dividir el tratamiento de sus principales reformas y avanzar en tandas: primero el Presupuesto 2026 y el proyecto de “presunción de inocencia fiscal”, presentado como “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”.

Entre el 10 y el 31 de diciembre, el oficialismo buscaría concentrar ese tramo, aunque enero aparece más difuso: Martín Menem pretende extender la actividad en Diputados, pero lo más probable —según fuentes legislativas— es que ese mes quede reducido a un receso.

Reformas económicas en pausa y un febrero cargado

El Gobierno apuesta a que febrero sea el mes de definiciones. La administración libertaria proyecta allí las reformas de “segunda generación”: cambios tributarios, laborales y, eventualmente, previsionales. Aunque no se dieron detalles concretos, la expectativa es que esas reformas lleguen al Senado en el segundo tramo de las extraordinarias.

La vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo una reunión privada con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y senadora electa, quien —según anticipan diversas fuentes oficiales— presidirá el bloque de La Libertad Avanza desde el 10 de diciembre.

Bullrich marcó terreno tras el encuentro: “Necesitamos que la agenda oficialista tenga prioridad”. Insistió en que LLA requiere “un espacio preferencial” para impulsar sus proyectos y diferenció el rol político del bloque respecto al institucional de Villarruel.

Villarruel baja tensiones y el oficialismo reacomoda piezas

La Vicepresidenta respondió en conferencia de prensa, apuntando a calmar el clima: “Yo no tengo facultades para obstaculizar nada. Mis facultades están definidas por la Constitución y el reglamento de la Cámara”. Afirmó que su despacho está abierto “para todos” y que siempre existió “colaboración” con los legisladores.

Sobre su lugar político, fue determinante: “Soy la Vicepresidenta de la Nación, yo también fui votada”. Según Villarruel, el objetivo es “que se consigan las leyes que el Ejecutivo quiere enviar, pero que se haga en un clima de acuerdo”.

Bullrich anticipó que el bloque oficialista pasará de 7 a 20 senadores, lo que obligará a una reconfiguración interna con más comisiones, informes y estructura política. Evitó, sin embargo, confirmar quién ocupará la presidencia provisional del Senado.

La Casa Rosada, por su parte, mantiene su idea de avanzar primero en el Senado con la reforma laboral y de ampliar las extraordinarias desde el 15 de enero hasta fines de febrero. También evalúa incluir el proyecto sobre uso de “dólares del colchón” dentro del borrador presupuestario. En Balcarce 50 insisten en que no sumarán negociaciones sobre vacantes en la Corte Suprema ni juzgados federales durante este período: quedarán para marzo.

El escenario se encamina así a un cierre de año agitado, con el Senado como arena principal de un oficialismo que intenta alinear internas y recomponer fuerza política antes del ingreso de los nuevos legisladores.