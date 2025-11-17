La ciudad de Junín vivió una jornada de gran participación comunitaria con la inauguración del nuevo tramo de la bicisenda que conduce al Parque Natural Laguna de Gómez. La segunda etapa de esta vía recreativa quedó habilitada este domingo y fue recibida por vecinos, instituciones deportivas y funcionarios municipales que acompañaron la apertura recorriéndola en bicicleta, en un ambiente marcado por la alegría y el espíritu recreativo.

Durante el encuentro, el intendente Pablo Petrecca destacó el sentido de esta infraestructura para la vida cotidiana de la comunidad y subrayó: “Este sendero representa una forma distinta de vivir la ciudad, promoviendo hábitos saludables, movilidad sustentable y un espacio seguro para todos los vecinos”, invitando a sostener una convivencia vial segura a partir de la puesta en funcionamiento del trayecto.

Un corredor que transforma la vida al aire libre en Junín

Con el paso del tiempo, este camino se convirtió en un punto de encuentro utilizado por ciclistas, caminantes, corredores y familias. Aunque nació formalmente como bicisenda, la apropiación vecinal lo convirtió en un sendero recreativo que fomenta la movilidad sustentable y el contacto directo con el entorno natural.

La nueva etapa suma 1.000 metros de hormigón de 2,5 metros de ancho, uniendo el Puente Macucho (Las Gallaretas) con la Ruta Nacional 7. Se adiciona así a los casi 2.000 metros inaugurados en 2023, constituyendo un corredor cada vez más completo. La obra también incluye ocho desagües, un conducto pluvial hacia el Río Salado, así como cartelería y señalización vertical y horizontal. Todo el trabajo fue realizado con fondos y recursos municipales durante los primeros meses de este año.

Petrecca: “Es mucho más que hormigón, es un lugar para compartir”

Durante la inauguración, el intendente volvió a remarcar el sentido integral de la intervención. “Esta obra representa una forma distinta de vivir la ciudad, ligada a hábitos saludables, movilidad sustentable y seguridad vial, algo importante de destacar atravesando el marco del Día de las Víctimas de Tránsito, no es un dato menor, ya que con esta puesta buscamos justamente mejorar la vialidad de quienes manejan bicicletas y hacen sus actividades deportivas por este tramo”.

Luego, añadió el valor social del proyecto: “El objetivo es que las bicicletas que se dirigen al Parque Natural Laguna de Gómez utilicen este sendero, evitando la circulación en zonas de alto tránsito y sumando un espacio seguro y amigable para todos, estamos felices porque esto era un sueño pensado hace mucho tiempo, que por distintas urgencias se fue postergando, y hoy lo vemos hecho realidad, es mucho más que hormigón, es un lugar para compartir, disfrutar, hacer ejercicio y vivir la ciudad de otra manera”.

El jefe comunal también destacó la integración territorial que genera el nuevo tramo: “Este nuevo tramo integra el acceso por Puerta 3 de la Sociedad Rural con el recorrido hacia la Laguna, un paraíso que siempre nos sorprende y que merece una conexión segura y de calidad, lo que se suma a lo que hace algunos meses se inauguró, las 200 luces LED del Camino al PNLG, reforzando la seguridad del sector y acompañando el crecimiento de este corredor tan utilizado por ciclistas, atletas y familias”.

Trabajo municipal y nuevas proyecciones para la movilidad

En otro pasaje, Petrecca valoró especialmente la labor de los equipos de Obras Públicas y Espacios Públicos, responsables tanto de la ingeniería como de la ejecución del proyecto. También llamó a un uso respetuoso y ordenado del espacio: “Si bien nace como bicisenda, el uso de los vecinos lo convierte en un sendero, la bicicleta tiene prioridad, pero todos podemos disfrutarlo con convivencia, y es por eso que la gestión ya trabaja en nuevos proyectos para conectar la ciudad a través de ciclovías, incluyendo un futuro tramo que unirá la terminal con el Parque Borchex, completando el corredor del Paseo de la Ribera hacia la Laguna”.

Obras Públicas: una planificación sostenida y coordinada

El secretario de Obras Públicas, Juan Pedro Dillon, resaltó que esta segunda etapa fue el resultado de un trabajo planificado entre diversas áreas municipales. Recordó que “el proyecto comenzó a ejecutarse tras el anuncio realizado en la última Expo Rural y hoy es un hecho”, celebrando el cumplimiento de los plazos estipulados. “Lo importante es que pudimos materializar una obra de calidad en el tiempo establecido, porque cuando trabajamos coordinadamente potenciamos el valor de cada área y los resultados se ven a simple vista”, afirmó.

Dillon también puntualizó que “la Secretaría de Obras Públicas estuvo a cargo de la ingeniería y el control técnico, mientras que las cooperativas y el personal municipal ejecutaron cada etapa de la obra, esto se trata de una infraestructura durable, sólida y técnicamente compleja, a pesar de su apariencia sencilla para el vecino común, estamos muy contentos porque este es el tipo de obras que cambian la experiencia de quienes hacen deporte, caminan, corren o simplemente quieren disfrutar de la naturaleza con mayor seguridad”.

Una obra hecha por manos juninenses

La secretaria de Coordinación, Perla Casella, destacó el compromiso de los equipos municipales involucrados en esta obra y en las que se realizaron a lo largo del Camino al Parque Natural. “Cada tramo refleja el esfuerzo, la dedicación y la capacidad técnica del equipo de la ciudad, nos enorgullece estar parados en un lugar construido por manos municipales, con recursos propios y con el esfuerzo diario de quienes forman parte de este equipo, recorrer este camino es ver obras hechas por los vecinos de Junín para los vecinos de Junín”.

Casella también señaló la importancia de que el sendero sea disfrutado en comunidad, remarcando: “Lo importante de que el sendero es que sea disfrutado por toda la comunidad, desde deportistas hasta familias con niños y mascotas, fomentando el encuentro y la apropiación saludable del espacio público, el trabajo coordinado con Obras Públicas fue fundamental para que esto suceda, esperamos que los vecinos puedan estar en convivencia utilizándolo, es clave para que todos puedan seguir transitando el camino de manera segura y ordenada”.

La visión de los vecinos: más seguridad y mejor calidad de vida

Los juninenses que participaron de la jornada también aportaron su mirada sobre el impacto de la obra. Hernán, quien asistió al recorrido junto a su hijo Dante, afirmó: “Es excelente, porque vivimos camino a la laguna y usamos este trayecto todo el tiempo, que la gente pueda andar en bicicleta tranquila mejora mucho la seguridad vial, este tipo de obras hacen una diferencia enorme para quienes pedalean a diario y para las familias que se mueven por la zona”.

Desde el barrio Jardín, Laura valoró la tranquilidad que ofrece el nuevo trayecto: “Salir en bici con mis hijos por un espacio seguro es un cambio enorme, este sendero nos permite disfrutar del camino sin preocuparnos por los autos”.

En la misma sintonía, Sebastián, ciclista aficionado, celebró las mejoras para la actividad deportiva: “Tener un circuito de hormigón pensado para pedalear con seguridad nos motiva a usarlo todos los días y hace que más gente se sume a la actividad física”.