En el marco del “Día de Pelo” Volumen III que se llevó a cabo en el refugio “San Francisco de Asís” de AJPA, el Gobierno de Junín presentó en comunidad el nuevo quirófano móvil con tecnología y equipamiento de primer nivel, que permitirá duplicar la capacidad operativa de la Dirección de Zoonosis y llegar con el servicio de sanidad animal a más puntos de la ciudad.

El intendente Pablo Petrecca destacó el gran trabajo que realizan los encargados y voluntarios de la asociación proteccionista, y remarcó la importancia de que más vecinos se sumen a la adopción responsable.

Desde hace 10 años la gestión del intendente Pablo Petrecca al frente del Ejecutivo municipal viene implementando una activa política para bregar por la salud y el cuidado de los animales, con la inversión en obras de infraestructura como el Centro de Bienestar Animal y en articulación permanente con proteccionistas y veterinarias privadas, lo cual permitió que se lleguen a las 41.000 castraciones y 60.500 vacunas antirrábicas gratuitas.

Además, vale mencionar el funcionamiento del Lazareto Cuarentenario que el Municipio posee como espacio de observación, control y estudio de animales que poseen alguna enfermedad potencialmente zoonótica como la rabia, y los pasos a seguir en caso de que una persona haya sido mordida.

El “Día de Pelos” contó con una muy buena concurrencia de vecinos que se acercaron hasta el refugio para pasar una tarde distinta, con muchos juegos, sorteos y actividades junto a los perros que esperan una familia para que los adopte.

El presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini y el secretario general del Gobierno de Junín, Manuel Llovet destacaron el gran trabajo que realizan los voluntarios de AJPA. “Me pone muy contento ver tantas remeras naranjas porque eso significa que hay mucha gente con ganas de aportar y participar y eso contribuye muchísimo para que haya un cambio”, dijo Fiorini.

A su turno, el intendente municipal Pablo Petrecca manifestó: “Quiero destacar el gran trabajo que realizan Alicia y todos los voluntarios que forman parte de este Refugio de AJPA, un lugar de estadía transitoria que tiene como objetivo brindar protección, contención y cuidados a perros que fueron abandonados en la vía pública, y que encuentran aquí todo lo necesario en cuanto a la salud y alimentación”.

En continuidad, afirmó que “el objetivo principal es fomentar la adopción responsable y que más vecinos puedan llevarse algunos de estos perros a sus casas para brindarles el amor y cariño que se merecen”.

“Desde el Gobierno de Junín se hace una inversión permanente para el mantenimiento y la construcción de distintos tipos de caniles, algunos pensados para razas de mayor peligro como los pitbull y otros con mayores comodidades para los más viejitos”, destacó el alcalde juninense y continuó: “Esto es algo que arrancó en su momento con Luciana Gómez Panizza, también se sumó Alicia y un montón de gente más que hace un gran trabajo desde el voluntariado”.



Por otro lado, el jefe comunal también señaló que “desde la gestión municipal hacemos mucho hincapié en la importancia de la salud animal, porque eso implica también cuidar la salud de cada uno de nosotros”, y, en este punto, recalcó que “creamos en su momento un Centro de Bienestar Animal moderno, con un prequirúrgico, baños y dormitorios para recibir a residentes, en el marco de un convenio firmado con la Universidad de Rosario, más el funcionamiento también del Lazareto Cuarentenario la observación de animales con posibles enfermedades zoonóticas”.

A continuación, el titular del Departamento Ejecutivo Municipal recalcó que “el trabajo articulado con las veterinarios privados nos permitió ampliar las campañas de vacunación antirrábica y llegar a una mayor cantidad de gatos y perros, de manera tal que ya se colocaron 60.500 vacunas y en esta oportunidad aprovechamos este ‘Día de Pelos’ para presentar este nuevo quirófano móvil destinado para la Dirección de Zoonosis que permitirá duplicar la capacidad operativa como bien dijo Agustina”.

Posteriormente, resaltó que “en Junín se llevan realizadas casi 41.000 castraciones en estos 10 años que estamos al frente del Municipio, tanto en el Centro de Bienestar Animal como con el colectivo en cada presentación de ‘La Muni en tu Barrio’”.

“El viejo quirófano móvil ya había cumplido un ciclo, luego de muchos años de funcionamiento y recorridos por todo el partido de Junín, por lo cual tuvimos que hacer una inversión muy importante desde el Municipio para brindar a los animales la mejor atención que es lo que se merecen”, destacó Pablo Petrecca.

Igualmente, comentó que “todo este trabajo que se realiza desde la Municipalidad y AJPA de nada serviría si no se fomenta la tenencia responsable de mascotas, algo por lo cual también concientizamos a partir de las charlas en escuelas y distintas instituciones de la comunidad”.

Junín presente en las Naciones Unidas

El Dr. Juan Ignacio Campenni, Director General de Desarrollo Humano del Municipio de Junín, participó en representación de la ciudad en el evento organizado por la Federación Internacional para el Desarrollo de las Familias (IFFD), llevado a cabo en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El municipio fue especialmente invitado a este encuentro internacional tras haber firmado, en diciembre de 2024, su adhesión a las buenas prácticas de la Declaración de Venecia, que promueve políticas urbanas centradas en la familia como núcleo esencial del desarrollo humano y social.

El evento, titulado “Observance of World Cities Day 2025”, contó con la participación de destacadas autoridades internacionales, entre ellas Renata Kaczmarska, de la Division on Inclusive Social Development – UN-DESA, y André Dzikus, Director (a.i.) del New York Liaison Office de UN-HABITAT, además de embajadores y directivos de la IFFD.

Durante la jornada, diversas ciudades —entre ellas Brasilia, Metepec (México), San Pablo (Brasil), Región del Véneto (Italia), Leandro N. Alem (Misiones) y Paraná (Brasil)— compartieron sus experiencias y buenas prácticas orientadas al fortalecimiento de las familias y la cohesión social.

En su exposición, Junín fue reconocida por su enfoque integral hacia la inclusión familiar y el desarrollo humano sostenible. El Dr. Campenni destacó el trabajo articulado que lleva adelante el municipio para garantizar oportunidades de crecimiento y bienestar a todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la adultez mayor.

Entre las políticas presentadas, se resaltó el sistema de colaboración público-privada en materia habitacional, mediante el cual el sector privado aporta tierras y el municipio desarrolla la infraestructura urbana necesaria para facilitar el acceso a lotes destinados a viviendas familiares. Asimismo, el municipio acompaña a familias en situación de vulnerabilidad con la entrega de materiales de construcción para ampliaciones o reconstrucciones de hogares.

Otro eje relevante fue el acompañamiento integral a los adultos mayores, a través de talleres, colonias recreativas de verano e invierno, y el programa “Adultos Conectados”, que promueve la inclusión digital y la participación social.

En el ámbito educativo, Junín fue reconocida por el desarrollo de jardines maternales con orientación en inglés, deporte y música, y por la implementación del acompañamiento nutricional escolar (SAE). Además, se destacó la labor de la Escuela de Innovación y Tecnología, que ofrece formación en economía del conocimiento, inteligencia artificial, marketing digital y otras disciplinas vinculadas al futuro del trabajo.

El Dr. Campenni también destacó los resultados del área de Desarrollo Humano: durante el año se registraron 345 solicitudes de intervención (denuncias, informes, oficios, reuniones), con 200 personas atendidas mensualmente, entre adultos, niños y adolescentes. En el programa REDES, se realizan 35 abordajes mensuales con una dedicación de 9 horas semanales. Además, en el área de Crianza se llevaron a cabo 29 encuentros con instituciones, y en las intervenciones interfamiliares se acompañó a 8 familias. El programa Operadores de Calle atendió a 31 familias, con 2 a 3 niños por familia. Durante el año, la Secretaría de Desarrollo Humano organizó 18 jornadas institucionales entre marzo y noviembre.

“El Municipio de Junín tiene una mirada amplia y profunda sobre la familia —afirmó el Dr. Campenni—. Abarcamos tanto la asistencia en situaciones críticas como el acompañamiento en los procesos de crecimiento personal y familiar. Creemos que la única forma de que una ciudad crezca es a través del desarrollo de sus ciudadanos.”