El Gobierno bonaerense apuntó contra el acuerdo con Estados Unidos y sumó críticas a Santilli

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, encendió este lunes una fuerte polémica nacional al calificar el acuerdo comercial que se firmaría entre la Argentina y Estados Unidos como “el peor de toda la historia argentina”. La acusación fue acompañada por un segundo frente de conflicto: denunció que el ministro del Interior, Diego Santilli, “no atiende las llamadas” y que la Nación negocia endeudamiento provincial a cambio de votos para aprobar el presupuesto 2026.

Las declaraciones fueron parte de una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, donde Bianco exhibió documentos, cuestionó la “letra chica” del acuerdo con Washington y advirtió que la Provincia está siendo “discriminada económicamente” por la administración de Javier Milei.

Bianco rechazó el pacto con EE.UU. y habló de “acuerdo gravísimo”

El ministro bonaerense describió el documento negociado con la Casa Blanca como un pacto “gravísimo”, redactado “en secreto y sin consulta” a sectores productivos y comerciales. Según explicó, el convenio “no compromete en nada a Estados Unidos”, mientras que Argentina asumiría obligaciones unilaterales que —para el funcionario— ponen en riesgo la industria, el comercio y hasta la legalidad del proceso.

Lo que más preocupa a la Provincia

Bianco remarcó que el proyecto elimina la tasa de estadística, un punto que considera clave: “Esto es discriminatorio, por lo que el resto de los países pueden litigar, iniciar un juicio contra el país y cerrarte los mercados”. Para el ministro, esta medida viola el principio de no discriminación del comercio multilateral.

Agregó además que la Argentina, antes de avanzar con un pacto de libre comercio, debe hacerlo de manera coordinada con el Mercosur: “El Mercosur tiene un arancel externo común. Para que sea legal, debe firmarse con su aval. A menos que quieran degradar al Mercosur”.

Bianco adelantó que los legisladores bonaerenses del oficialismo “no aprobarán” el acuerdo en el Congreso:

“Tenemos la obligación política de reclamar la letra chica y oponernos. No hubo estudios de impacto ni consulta a los sectores interesados”.

Qué beneficios recibiría la Argentina según la Casa Blanca

Pese a las críticas de la Provincia, el comunicado oficial de Estados Unidos detalla algunos puntos favorables para el país. Entre ellos, la eliminación de aranceles para ciertos recursos naturales no disponibles en territorio estadounidense y artículos no patentados de uso farmacéutico, revirtiendo las sobretasas impuestas por Donald Trump desde abril.

También se mencionan mejoras en las condiciones de exportación de carne vacuna y una mayor cooperación para el comercio de minerales críticos. Sin embargo, incluso en estos ítems la Casa Blanca remarca que los beneficios son recíprocos y no exclusivos para la Argentina.

Qué gana Estados Unidos: un listado mucho más extenso

El documento norteamericano incluye una serie de ventajas para la parte estadounidense de notable amplitud. Entre ellas:

Acceso preferencial a medicamentos, químicos, maquinaria, dispositivos médicos y productos agrícolas.

Apertura del mercado argentino para ganado bovino vivo, aves de corral, quesos y carnes.

Eliminación de barreras no arancelarias, formalidades consulares y requisitos propios en certificaciones para alimentos, autos y medicamentos provenientes de EE.UU.

Refuerzo contra la falsificación, la piratería y el trabajo forzoso.

Ajustes en normativas ambientales, tala ilegal y control sobre minerales críticos.

Implementación de reglas de la OMC sobre subsidios a la pesca.

Mayor cooperación para combatir “prácticas no mercantiles de otros países”.

Facilidades para el comercio digital.

Este diferencial alimentó la preocupación del Gobierno bonaerense, que considera que la balanza inclinada a favor de EE.UU. comprometería a sectores industriales y comerciales locales.

Bianco también apuntó contra Santilli: “Lo que hace es patético”

En medio de la controversia por el acuerdo, Bianco abrió otro flanco político al acusar a Diego Santilli de bloquear el diálogo institucional con la Provincia. Según relató, la semana pasada pidió formalmente reunirse con el ministro del Interior para discutir la situación financiera bonaerense, pero nunca recibió respuesta.

“Lo de Santilli es patético, no atiende las llamadas”, sostuvo. Y reveló que el único gesto del funcionario nacional fue una ironía: un “tomo nota” enviado después de que Bianco reclamara públicamente la reunión.

Chantaje político: deuda a cambio de votos en el Congreso

El ministro bonaerense denunció además que el Gobierno libertario negocia con distintas provincias un mecanismo que consideró “un verdadero chantaje institucional”. Según explicó, la administración nacional ofrece permisos de endeudamiento a cambio de que los gobernadores aporten votos para aprobar el presupuesto 2026.

“Lo que les piden a cambio, o mejor dicho lo que les ofrecen, es que si acompañan el presupuesto les dan el permiso de endeudarse”, afirmó Bianco. La acusación profundiza la interna entre la gestión de Axel Kicillof y la Casa Rosada, en un contexto marcado por tensiones financieras, falta de interlocución y disputas por el reparto de recursos.

Con ambos conflictos sobre la mesa —el acuerdo con EE.UU. y las negociaciones con Santilli— la relación entre Nación y Provincia atraviesa uno de sus momentos más delicados del año.