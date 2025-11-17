Escalada entre Bullrich y ATE: Aguiar habló de persecución

La tensión entre el Gobierno nacional y los gremios estatales volvió a escalar en las últimas horas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, al considerar que el dirigente lanzó amenazas públicas contra el orden constitucional durante la previa del primer paro nacional convocado contra la reforma laboral.

La respuesta de ATE fue inmediata, pública y contundente, en línea con la estrategia que el sindicato viene adoptando desde que comenzó el conflicto con la Casa Rosada. Esta vez, Aguiar eligió una frase directa y personal para contestar: “Son sus propios fantasmas los que persiguen a Bullrich”.

El origen del conflicto y el trasfondo político

La disputa no se limita a un cruce aislado. Forma parte de una dinámica que se viene intensificando desde comienzos de año, con la implementación del protocolo antimovilización impulsado por Bullrich, un eje central de su agenda en materia de seguridad.

La ministra anunció la denuncia desde su cuenta de X (ex Twitter), señalando que las declaraciones de Aguiar en torno a la marcha programada por ATE constituían una advertencia que, a su entender, podría afectar el funcionamiento institucional.

En el Gobierno aseguran que el paro convocado para este miércoles y el clima de conflictividad justifican una intervención judicial. En ATE, por el contrario, consideran que se trata de un intento explícito de frenar la protesta social y condicionar la movilización de los trabajadores estatales.

La respuesta de Aguiar: críticas a la gestión y a la estrategia de seguridad

Visiblemente molesto con la denuncia, el secretario general de ATE respondió con un mensaje que rápidamente se viralizó. “Está viendo a sus propios fantasmas que la persiguen”, afirmó, marcando el tono de una contestación que no evitó ningún punto de fricción con el Gobierno.

Críticas al protocolo y a la represión

El dirigente estatal volvió a cuestionar uno de los factores que más tensiones provocó con el oficialismo: el protocolo antimovilización. “El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es este Gobierno. El ejemplo más claro es el protocolo antimovilización y la represión de todos los miércoles”, sostuvo.

Aguiar apuntó directamente contra Bullrich, enumerando lo que considera un uso excesivo de la fuerza: “Se ve que no le alcanza la Policía, las armas, los palos y los gases lacrimógenos. Ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto”.

Según fuentes sindicales, la denuncia podría abrir un nuevo capítulo en la discusión judicial sobre el alcance del protocolo, que ya generó varias presentaciones por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos.

La acusación de doble vara en el discurso oficial

Uno de los tramos más fuertes de la respuesta de Aguiar estuvo dirigido al análisis del discurso gubernamental.

El sindicalista denunció que el Gobierno mide con distintos estándares las declaraciones públicas según quién las pronuncie.

“Es impresionante la doble vara. El Presidente dijo que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir?”, planteó, anticipando que este argumento será parte de la defensa jurídica del gremio en caso de que la denuncia avance.

La defensa de la protesta y el reclamo por derechos constitucionales

Aguiar también dedicó parte de su respuesta a aclarar que el reclamo de ATE encuadra dentro de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, especialmente en materia de libertad de expresión y derecho a protestar.

Según explicó, cuestionar públicamente las decisiones del Gobierno no puede considerarse un ataque contra las instituciones.

“Cuestionar las graves y constantes falencias del Gobierno no tiene nada que ver con atentar contra el funcionamiento normal de las instituciones. Tiene que ver con ejercer el derecho a la libertad de expresión”, remarcó.

Cerca del dirigente señalaron que la movilización anunciada no se suspenderá y que, por el contrario, la denuncia refuerza la decisión de avanzar con el paro.

La previa al primer paro nacional eleva la tensión política

La denuncia de Bullrich llega en un momento especialmente sensible para el Gobierno: a dos días del primer paro nacional contra la reforma laboral. En ATE interpretan el movimiento como un intento de disciplinar a las organizaciones que encabezan la protesta.

Aguiar fue más allá y vinculó la denuncia con lo que considera una fragilidad estructural del oficialismo: “Si alguien dice que el Gobierno se desestabiliza por unas declaraciones televisivas, no es más que aceptar lo endeble de una gestión que depende todos los días del azar de la timba financiera y del precio del dólar”, sostuvo.

Con la protesta en marcha, la Justicia en escena y un conflicto que ya se trasladó al terreno político, todo indica que el cruce entre Bullrich y ATE será apenas el comienzo de una semana cargada de tensión.